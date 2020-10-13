Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: титановый гироскоп, внешний аккумулятор и многое другое
Титановый гироскоп
Это отличный титановый гироскоп, который изготовлен из надежного титанового сплава и обработан на очень высоком уровне. Для декора в изделие имеются специальные металлические шарики, а также стоит отметить, что по вашему желанию продавец может вмонтировать светящиеся элементы с тритием.
US $196.68
Кабель для телефона
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Данная модель кабеля для телефона является магнитной, магнит держится крепко. Модель универсальная и идеально подойдет к любому устройству. При заказе можно выбрать разъемы, которые подходят ко всем популярным смартфонам, а также длину кабеля от 1 до 2 метров, что очень удобно при зарядке. Шнур изготовлен из прочного нейлона, а индикатор светится в ночное время.
US $0.70 - 3.55
Внешний аккумулятор
Фирма KUULAA предлагает портативное зарядное устройство на 10000 мАч электроемкости. Для удобства на устройстве имеется цифровой дисплей, и три выхода включая USB Type-C. Данная модель имеет изысканный внешний вид, устройство очень тонкое и небольших размеров, что немало важно при путешествиях. В продаже имеется два варианта цветовых решений.
US $9.82 - 13.90
Сенсорный выключатель
Если вы делаете ремонт, тогда вам точно нужен современный сенсорный выключатель. Данная модель выключателя предоставлена в двух цветах. Выключатель изготовлен из качественного материала и имеет европейский сертификат соответствия. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $4.47 - 7.59
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Лазерный уровень
Для тех, кто занимается строительством, лазерный уровень станет хорошим помощником. В использовании он очень прост и удобен, работает практически без погрешностей. Данная модель имеет вертикальные и горизонтальные лучи они зеленого цвета. Возможна доставка товара со складов РФ.
US $123.80 - 141.64
Велосипедный фонарь
Велосипедный фонарь с цифровым дисплеем станет хорошим выбором для любителей велосипедной езды. Данная модель имеет четыре режима освещения. Продавец предлагает фонарь с различными аккумуляторами на 1500, 1200, 900 мАч электроемкости. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.
US $9.20 - 22.50
Велосипедный ручной насос
Ручной велосипедный насос изготовлен из алюминиевого сплава, он прочный и долговечный. Данная модель с монтажным кронштейном, что позволяет легко крепить насос к велосипеду. Насос имеет встроенный шланг, а также имеется манометр. В комплект входит шариковая игла, которая позволит накачать футбольный и баскетбольный мячи и многое другое.
US $12.86 - 19.34
Тонометр
Если вы страдаете повышенным давлением и всегда хотите все держать самостоятельно под контролем, то данная модель станет вам хорошим помощником. Тонометр прост в использовании, и имеет голосовое оповещение измеряемых параметров. Тонометр станет хорошим подарком для ваших родителей. Я получила данную модель в подарок и пользуюсь с легкостью и удовольствием.
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US $11.94
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