Индикатор

Индикатор электрического тока станет хорошим помощником для практически любого мужчины. Данная модель проста в использовании, и для повышения безопасности работает на бесконтактном принципе. Устройство достаточно маленькое и удобное для хранения и переноса.

US $8.54

Перейти в магазин

Сумка для инструментов

реклама

Сумка для инструментов станет хорошим выбором для тех, кто занимается ремонтами. Данная модель сумки очень вместительная и имеет большое количество различных карманов, а дно изготовлено из жесткого материала. Все швы четкие и ровные, а материал сумки водоотталкивающий. Продавец предлагает несколько вариантов размера на ваш выбор.

US $17.29 - 35.49

Перейти в магазин

Кабель для зарядки

Хочу предложить вашему вниманию кабель для зарядки. Кабель имеет качественную оплетку, изготовленную из качественного нейлона. Продавец предлагает длину кабеля от 0,15 до 2 метров. Кабель от фирмы TOPK пользуется большим покупательским спросом и на данный момент был заказан более 37000 раз.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

US $1.07 - 2.91

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

Это популярная и надежная модель внешнего аккумулятора, которая отлично подойдет для зарядки различных устройств, аккумулятор имеется 20000 мАч электроемкости. Данная модель устройства имеет цифровой дисплей, и два USB выхода для зарядки. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки версии 3,0. Продавец предлагает два варианта цвета, на ваш выбор.

реклама

US $12.13 - 13.99

Перейти в магазин

Швабра для мытья пола

Это швабра для мытья полов с распылителем, и многоразовыми насадками станет хорошим помощником для любой хозяйки. Данная модель швабры имеет поворотную ручку на 360 градусов, что очень удобно для уборки в труднодоступных местах. Швабра имеет две функции, сухой и влажной уборки, объём резервуара для жидкости оставляет 300 миллилитров.

US $9.80 - 23.36

Перейти в магазин

Женские часы

Женские кварцевые часы станут хорошим подарком для близкого человека. Часы выглядят очень стильно и изыскано, продавец предлагает три варианта цвета на ваш выбор. Ремешок на часах кожаный и имеет длину в 19 сантиметров. Данная модель часов имеет водонепроницаемый корпус.

US $18.43

Перейти в магазин

Чехол для дивана

Хотите подольше сохранить свою мебель, тогда чехол для дивана станет хорошим решением. Чехол изготовлен из качественного материала приятного на ощупь, изделие подойдет как для лета, так и зимы. Продавец предлагает большой выбор цветов и различных размеров на ваш выбор.

US $5.28 - 30.30

Перейти в магазин





реклама





Смотрите также:

Главная страница распродажи