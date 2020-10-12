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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внешний аккумулятор, сумка для инструментов и многое другое

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Индикатор

Индикатор электрического тока станет хорошим помощником для практически любого мужчины. Данная модель проста в использовании, и для повышения безопасности работает на бесконтактном принципе. Устройство достаточно маленькое и удобное для хранения и переноса.

US $8.54

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Сумка для инструментов

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Сумка для инструментов станет хорошим выбором для тех, кто занимается ремонтами. Данная модель сумки очень вместительная и имеет большое количество различных карманов, а дно изготовлено из жесткого материала. Все швы четкие и ровные, а материал сумки водоотталкивающий. Продавец предлагает несколько вариантов размера на ваш выбор.

US $17.29 - 35.49

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Кабель для зарядки

Хочу предложить вашему вниманию кабель для зарядки. Кабель имеет качественную оплетку, изготовленную из качественного нейлона. Продавец предлагает длину кабеля от 0,15 до 2 метров. Кабель от фирмы TOPK пользуется большим покупательским спросом и на данный момент был заказан более 37000 раз.

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US $1.07 - 2.91

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Внешний аккумулятор

Это популярная и надежная модель внешнего аккумулятора, которая отлично подойдет для зарядки различных устройств, аккумулятор имеется 20000 мАч электроемкости. Данная модель устройства имеет цифровой дисплей, и два USB выхода для зарядки. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки версии 3,0. Продавец предлагает два варианта цвета, на ваш выбор.

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US $12.13 - 13.99

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Швабра для мытья пола

Это швабра для мытья полов с распылителем, и многоразовыми насадками станет хорошим помощником для любой хозяйки. Данная модель швабры имеет поворотную ручку на 360 градусов, что очень удобно для уборки в труднодоступных местах. Швабра имеет две функции, сухой и влажной уборки, объём резервуара для жидкости оставляет 300 миллилитров.

US $9.80 - 23.36

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Женские часы

Женские кварцевые часы станут хорошим подарком для близкого человека. Часы выглядят очень стильно и изыскано, продавец предлагает три варианта цвета на ваш выбор. Ремешок на часах кожаный и имеет длину в 19 сантиметров. Данная модель часов имеет водонепроницаемый корпус.

US $18.43

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Чехол для дивана 

Хотите подольше сохранить свою мебель, тогда чехол для дивана станет хорошим решением. Чехол изготовлен из качественного материала приятного на ощупь, изделие подойдет как для лета, так и зимы. Продавец предлагает большой выбор цветов и различных размеров на ваш выбор. 

US $5.28 - 30.30

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