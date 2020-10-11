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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: одеяло с подогревом, вакуумный упаковщик и многое другое

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Компьютерная мышка

Сегодня хочу предложить вам отличную компьютерную мышку. Данная модель подключается к компьютеру беспроводным способом, мышка также имеет светодиодную подсветку. На одном заряде мышка работает до 7 дней с подсветкой и около 30 дней с выключенной подсветкой. Устройство достаточно популярное и имеет много хороших отзывов. 

US $7.43

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Одеяло с подогревом

Скоро зима, время холодов и морозов, а как хочется прийти с работы и лечь в теплую постель, поэтому одеяло с подогревом то, что нужно. Данная модель одеяла работает от напряжения 220В. В продаже имеются одеяла с мощностью 45, 80, 180 W, а также продавец предлагает большой выбор размеров одеял. Изготовлено одеяло из синтетического волокна и плюша. Одеяло имеет двойной регулятор температуры и защиту от перегрева.

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US $13.22 - 36.34

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Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик является идеальным решением для экономии денег и времени. Данная модель имеет семь функций вакуумной упаковки, для каждого вида продуктов своя. Модель проста в эксплуатации, а также имеет два режима уплотнения. В комплект входит десять пакетов для упаковки.

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US $38.93 - 44.87

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Набор для ремонта вмятин

Хочу предложить вам набор для выравнивания вмятин. С данным набором вы легко удалите вмятине самостоятельно, быстро не повредив краску. Данный набор отлично подойдет для выравнивания вмятин всех типов. Его можно применить на кузове автомобиля или на другом аналогичном металле. С набором вы сэкономите деньги на ремонт и не навредите окружающей среде.

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US $17.81 - 38.27

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Цифровой таймер

Фирма Baseus предлагает цифровой таймер. Таймер идеально подойдет на кухне при приготовлении пищи или для чтения лекций, занятий спортом и так далее. Данная модель таймера имеет большой яркий дисплей и два уровня громкости сигнала. Модель проста в использовании и удобна в использовании. Товар изготовлен из экологического материала и имеет сертификат соответствия.

US $12.59

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Автомобильное зарядное устройство с трансмиттером

Автомобильное зарядное устройство с двумя USB выхода станет хорошим решением для вашего авто. Устройство имеет стильный дизайн и все необходимые функции для быстрой подзарядки смартфона в машине. Подключив смартфон к устройству, вы сможете прослушивать музыку и отвечать на звонки со стационарной магнитолы. Зарядное устройство имеет функцию голосовой навигации по телефону.

US $4.66

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Женские ботинки 

Женские ботинки на плоской подошве станут хорошим выбором для осени. Продавец предлагает широкий выбор размеров, а также таблицу, по которой вы сможете подобрать ваш размер. В продаже имеется два цвета на ваш выбор. Изготовлены ботинки из качественного материала, подошва из полиуретана крепка и практичная.

US $14.99 - 17.99

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