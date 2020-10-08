Компрессор для автомобиля

Фирма Baseus предлагает автомобильный компрессор для шин. Модель данного компрессора имеет мощный аккумулятор с электроемкостью на 7500 мАч. А также устройство оснащено цифровым дисплеем и светодиодным светильником, что очень удобно при использовании в ночное время суток. Данным компрессором можно накачать не только автомобильное, но и велосипедное колеса, а также различные мячи. Данная модель компрессора позволяет накачать стандартную автомобильную шину за 4-6 минут.

US $44.43

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Чехлы для сидений

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А это зимний вариант чехлов для автомобиля. Данная модель является универсальной, чехлы из искусственного меха станут отличной защитой для сидений и создадут больше тепла и уюта в автомобиле в зимний период времени. Продавец предлагает шесть вариантов цветовых решений на ваш выбор. Товар, возможно, заказать со склада в РФ.

US $13.57 - 33.31

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Магнитный держатель для телефона

Данная модель держателя универсальная и идеально подходит для всех смартфонов. Держатель прост в установке и использовании. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Товар пользуется спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 17700 раз.

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US $2.53 - 3.81

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Автомобильный регистратор

Регистратор снимает с разрешением 1080 Р и углом обзора на 130 градусов. Данная модель функциональная, простая и безопасная. Камерой можно управлять с помощью смартфона, установим нужное приложение. Регистратор оснащен функцией голосового управления на английском языке и отличным ночным видение. С помощью датчика удара, устройство записывает аварийную ситуацию и сохраняет для дальнейшего просмотра.

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US $36.99 - 51.27

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Автомобильный светильник

Для создания большого уюта и комфорта в вашем автомобиле хочу предложить вам светильник с эффектом звездного неба. Данная модель универсальная имеет высокую яркость и низкое энергопотребление, просто устанавливается. Продавец предлагает три цвета на ваш выбор. Светильник также может подойти и для других целей и помещений.

US $1.48 - 4.33

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Прозрачная клейкая лента

Прозрачная защитная пленка подойдет для дверных порогов автомобиля, она идеально защитит ваш автомобиль от царапин и мелких повреждений. Продавец предлагает ленту шириной 30,50,70 миллиметров и длиной по 3 или 10 метров. Данная лента имеет клейкую основу и легко снимается при необходимости.

US $3.24 - 19.99

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Чехол на руль

Данная модель чехла для руля хорошо подойдет для женщин. Чехол изготовлен из искусственной кожи со стразами. У продавца имеется в продаже два варианта цветов на ваш выбор. Товар приходит в качественной упаковке, все стразы держатся крепко. Данный чехол предаст вашему авто больше изысканности и комфорта. В товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $2.57 - 12.03

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Инструмент для ремонта дворников

Фирма Baseus которая зарекомендовала себя качественными товарами, предлагает автомобильный инструмент для ремонта стеклоочистителей. Резинки на стеклоочистителях очень быстро изнашиваются, а если у вас есть данный инструмент, тогда вы сможете сэкономить деньги на покупке новых резинок. Инструмент подводит резинку и она снова готова к использованию как новая. Товар пользуется спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 2100 раз.

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US $8.30

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