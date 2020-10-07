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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, точилка для ножей и многое другое

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RTX 3080 в продаже
RTX 3090 в продаже
Еще одна RTX 3090 в продаже

Нож балисонг

Это популярная модель складного ножа, которую у данного продавца можно приобрести во многих цветовых решениях. Нож поставляется с не заточенным лезвием для решения проблем с легализацией, однако эту процедуру можно выполнить после получения товара. Также стоит отметить, что покупатели отмечают довольно хорошее качество изделия исходя из его невысокой цены.   

US $6.43 - 6.82 

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Беспроводные наушники 

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Это бюджетная модель беспроводных наушников с кейсом, на котором имеется цифровой дисплей, и вы всегда сможете увидеть уровень оставшегося заряда батареи. Данная модель наушников имеет функцию шумоподавления и водонепроницаемый корпус. Наушники идеально подойдут как для домашнего использования, так и для занятий спорта на улице.

US $6.29 - 8.57

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Зонт

Осень время дождей и непогоды, в этот сезон вам может понадобиться хороший зонт. Данная модель зонта двухслойная с десятью прочными спицами. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений на ваш выбор. Ткань на зонте водоотталкивающая и быстро сохнущая. Зонт идеально подойдет для всей семьи. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

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US $5.58 - 14.30

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Точилка для ножей

Это алмазная точилка для ножей размером 170*75, она идеально подойдет для вашей кухни. Точилка изготовлена из качественного материала и соответствует стандартам. Товар приходит в качественной упаковке и готов к использованию. У продавца есть точилки разной фракции для выполнения качественной заточки ножей.  

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US $4.22 - 4.67

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Декоративный светодиодный светильник

Хотите сделать свой сад, дом или другое место романтичным и изысканным, тогда данные светильники то, что нужно. Светильник изготовлен из качественного пластика, в водонепроницаемом корпусе. Светильник прост в установке и использовании. Устройство накапливает солнечную энергию в течение дня, а затем автоматически включается в сумерках. 

US $18.76 - 34.48

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Потолочный светильник

Светодиодные потолочные светильники пользуются большой популярностью у покупателей, и являются идеальным решением для вашего дома, дачи, офиса и других помещений. Данная модель светодиодного светильника позволит хорошо осветить помещение от 15 до 35 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется на поверхность, и имеет пульт дистанционного управления. 

US $37.02 - 38.82

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Мужские кроссовки 

Мужские кроссовки идеально подойдут как для повседневной ходьбы, так и для занятий спортом. Верх кроссовок изготовлен из дышащей ткани, а подошва с качественным протектором. У продавца в наличии имеются все размеры, а также как всегда предлагается таблица, по которой вы можете подобрать свой размер. Также предлагается четыре варианта цветовых решений.

US $9.60 - 16.47

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Дверной звонок 

Беспроводной звонок станет хорошим решением для вашего дома. Данная модель звонка имеет тридцать восемь мелодий и трехступенчатый регулятор громкости, а также привлекательную подсветку. Звонок рассчитан на работу на расстояние до 300 метров. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

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US $6.84 - 15.84

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