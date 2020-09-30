Бинокль складной

Собрались на охоту или просто в поход и чтобы не пропустить ни одного яркого, красивого момента вам нужен бинокль. Я предлагаю вам компактный складной бинокль, что очень удобно при путешествии. Данная модель бинокля имеет мощную оптику, которая увеличивает в 8 раз. Упакован бинокль в компактную сумку для переноски. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $11.19

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Лыжные очки

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Для любителей лыжного спорта предлагаю, начать готовится к сезону. Данная модель имеет улучшенную защиту от царапин. Модель совместима с различными шлемами, улучшена функция противоскользящего ремешка, также очки имеют отличную оптическую четкость. Линзы изготовлены из твердого поликарбоната, что повышает ударопрочность и защиту от запотевания.

US $21.98 - 22.77

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Увлажнитель воздуха

Это увлажнитель воздуха маленького размера с емкостью для воды на 100 миллилитров. Он отлично подойдет как для дома, так и офиса. Увлажнитель выполняет функцию увлажнения и ароматизации воздух, а в ночное время еще и функцию светильника. Увлажнитель может работать непрерывно до 6 часов. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений на ваш выбор.

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US $22.56

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Шелковое постельное белье

Хочу предложить вам роскошное постельное белье, изготовленное из 100% шелка. В комплект входит четыре предмета: простынь, пододеяльники две наволочки. Продавец предлагает большой выбор различных расцветок. Данный комплект станет хорошим подарком для ваших родных, друзей, также порадует вас безупречное качество и долговечностью в использовании.

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US $148.14 - 170.94

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Зарядное устройство

Зарядное устройство имеет три USB выхода с общей мощностью в 30W. Данная модель зарядного устройства является универсальной и поддерживает функцию быстрой зарядки, а также имеется светодиодный дисплей, на котором вы всегда сможете увидеть ток зарядки. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 4300 раз.

US $7.13 - 12.23

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Машинка для стрижки волос

Машинка для стрижки волос идеально подойдет для всей семьи. В наборе предлагается четыре насадки с разной длиной для стрижки, таким образом, с ней сможет справиться даже не опытный парикмахер. Машинка изготовлена из алюминиевого сплава. Продавец предлагает золотой цвет, что выглядит очень стильно.

US $11.58 - 22.02

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Сумочка для смартфона

Если вы деловая женщина и вам одновременно нужно носить смартфон, записную книжку, ручки, карточки и так далее, тогда вам непременно нужна такая вещь. Сумочка имеет большое количество карманчиков внутри, большое отделение для смартфона и длинную ручку для ношения сумки на плече. В продаже имеется большой выбор цветов на ваш вкус.

US $14.31

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