Компьютерная мышка

Данная модель беспроводной компьютерной мышки станет хорошим выбором, как для работы, так и для игры. Компьютерная мышка имеет четыре кнопки, одна из которых меняют уровень чувствительности встроенного датчика. Беспроводная Bluetooth мышь работает бесшумно и имеет красивый дизайн, а также встроенную светодиодную подсветку. В товаре хорошее сочетание цены и качество.

US $4.04 - 9.89

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Магнитный кабель для зарядки

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Данная модель магнитного кабеля имеет светодиодную подсветку, которая начинает излучать приятное свечение при включении к зарядному блоку. При заказе вы можете выбрать разъемы, которые подходят ко всем популярным смартфонам. Кабель имеет металлический порт и нейлоновую оплетку, что делает изделие прочным и устойчивым к повреждениям.

US $0.63 - 1.83

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Электрический паяльник

Для любителей все делать своими руками, хочу предложить электрический паяльник с функцией регулировки температур. Электрический паяльник имеет несколько наконечников и металлическую подставку. Данная модель паяльника имеет цифровой дисплей, который показывает температуру нагрева, что очень удобно при работе с различной электроникой.

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US $11.08 - 16.61

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Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос станет хорошим помощником для уборки вашего авто. Пылесос компактный, удобный и легкий. Устройство оснащено высокопроизводительным мотором, который обеспечивает возможность непрерывного всасывания. Данная модель пылесоса выполняет две функции, сухую и влажную уборку, длина шнура составляет пять метров, что очень удобно при уборке.

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US $17.81 - 21.55

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Картина для ручной сборки

Для любителей ручной работы, хочу предложить данный набор для сборки картины. Продавец предлагает большой выбор различных картин, у каждой картины можно выбрать один из 14 размеров на ваш выбор. В комплект входит картина с номерами, набор инструментов и декоративные детали разных цветов. Товар приходит в качественной упаковке. Данный набор идеально займет вас в холодные дождливые дни осени и может стать хорошим подарком для друзей.

US $2.63 - 28.05

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Светодиодная гирлянда

Светодиодная занавеска станет хорошим украшением дома к праздникам. В продаже имеются гирлянды трех размеров с различным количеством светодиодов от 100 до 300 штук. Цвет светодиодов теплый белый или холодный белый, а также имеются разноцветные светодиоды. Устройство имеет восемь режимов свечения, которые можно менять с пульта.

US $5.99 - 7.84

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Кухонный нож

Данный нож станет идеальным дополнением на вашей кухне. Нож изготовлен из пищевой нержавеющей стали, он хорошо отполирован, поэтому имеет зеркальную поверхность. Рукоятка изделия небольшая, но она удобная и изготовлена из дерева, лезвия ножа приходит уже острое и готовое к использованию.

US $22.36

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