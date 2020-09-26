Светоотражающая спортивная обувь

Данная обувь отлично подойдут как для ходьбы, так и для езды на велосипеде. Эту модель можно заказать как со светоотражающим покрытием, которое повысит безопасность вашего передвижения в темное время суток, так и модели в различных цветах без светоотражающего эффекта. А свой размер вы сможете подобрать по специальной таблице, которая есть у продавца. В товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $30.80 - 35.60

Перейти в магазин

Камера видеонаблюдения

реклама

Камеры наблюдения стали очень популярными и пользуются большим спросом у покупателей. Данная модель камеры снимает с расширением 1080P (Full-HD), а угол обзора составляет 270 градусов. Камера имеет функцию ночного видения и позволяет следить за происходящим с любого смартфона в режиме реально времени. Камера водонепроницаемая и пылезащитная, поэтому идеально подойдет для наружного наблюдения.

US $22.92 - 48.96

Перейти в магазин

Отпариватель для одежды

Хотите легко и без проблем гладить одежду и всегда выглядеть ухоженным, тогда паровой утюг то, что нужно. Данный отпариватель для одежды имеет десять положений температуры, а также изготовлен из хороших материалов. При помощи данного устройства можно легко погладить даже плотные ткани. В комплект входит варежка, щетка и панелька для глажки.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

US $49.99 - 73.04

Перейти в магазин

Лазерный дальномер

Лазерный дальномер станет хорошим помощником для тех, кто занимается ремонтами. Продавец предлагает дальномеры от 40 до 100 метров дальности измерения. Устройство имеет цветной дисплей. Работает дальномер от аккумулятора с точностью измерения до 2 миллиметров. Лазерный дальномер выполняет функцию сложения вычитания и хранит до двадцати измерений в памяти.

реклама

US $13.63 - 46.87

Перейти в магазин

Светодиодный светильник

Светодиодный светильник с датчиком движения станет хорошим решением для освещения вашего двора или дачи. Данная модель оснащена высокоэффективной солнечной панелью и освещает до 75 метром территории, также имеет поворот на 270 градусов. Корпус светильника водонепроницаемый. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $13.99 - 22.99

Перейти в магазин

Светодиодные лампы для фар

Светотехника на машине основа безопасности и удобства на дорогах в ночное время суток. Светодиодные лампы от данной фирмы это очень красивое, и практичное решение для вашего авто. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Фары продаются в комплекте из двух штук, общей яркость составляет 12000 люменов. Данная модель ламп полностью в алюминиевом корпусе, устройство быстро охлаждаются и имеют длительный срок службы до 30000 часов.

US $12.80 - 16.13

Перейти в магазин

Велосипедные перчатки

С наступлением осени любителям велосипедной езды предлагаю закрытые перчатки. Данная модель перчаток очень удобная и практичная, и отлично подойдет как для мужчин, так и для женщин. У продавца имеется таблица, по которой вы сможете подобрать свой размер. Доставка товара возможна со складов в РФ.

US $9.48 - 13.79

Перейти в магазин





реклама





Смотрите также:

Бытовая техника со скидкой до 50%