Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светоотражающая спортивная обувь, светодиодный светильник и многое другое
Светоотражающая спортивная обувь
Данная обувь отлично подойдут как для ходьбы, так и для езды на велосипеде. Эту модель можно заказать как со светоотражающим покрытием, которое повысит безопасность вашего передвижения в темное время суток, так и модели в различных цветах без светоотражающего эффекта. А свой размер вы сможете подобрать по специальной таблице, которая есть у продавца. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $30.80 - 35.60
Камера видеонаблюдения
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Камеры наблюдения стали очень популярными и пользуются большим спросом у покупателей. Данная модель камеры снимает с расширением 1080P (Full-HD), а угол обзора составляет 270 градусов. Камера имеет функцию ночного видения и позволяет следить за происходящим с любого смартфона в режиме реально времени. Камера водонепроницаемая и пылезащитная, поэтому идеально подойдет для наружного наблюдения.
US $22.92 - 48.96
Отпариватель для одежды
Хотите легко и без проблем гладить одежду и всегда выглядеть ухоженным, тогда паровой утюг то, что нужно. Данный отпариватель для одежды имеет десять положений температуры, а также изготовлен из хороших материалов. При помощи данного устройства можно легко погладить даже плотные ткани. В комплект входит варежка, щетка и панелька для глажки.
US $49.99 - 73.04
Лазерный дальномер
Лазерный дальномер станет хорошим помощником для тех, кто занимается ремонтами. Продавец предлагает дальномеры от 40 до 100 метров дальности измерения. Устройство имеет цветной дисплей. Работает дальномер от аккумулятора с точностью измерения до 2 миллиметров. Лазерный дальномер выполняет функцию сложения вычитания и хранит до двадцати измерений в памяти.
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US $13.63 - 46.87
Светодиодный светильник
Светодиодный светильник с датчиком движения станет хорошим решением для освещения вашего двора или дачи. Данная модель оснащена высокоэффективной солнечной панелью и освещает до 75 метром территории, также имеет поворот на 270 градусов. Корпус светильника водонепроницаемый. Товар имеет европейский сертификат соответствия.
US $13.99 - 22.99
Светодиодные лампы для фар
Светотехника на машине основа безопасности и удобства на дорогах в ночное время суток. Светодиодные лампы от данной фирмы это очень красивое, и практичное решение для вашего авто. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Фары продаются в комплекте из двух штук, общей яркость составляет 12000 люменов. Данная модель ламп полностью в алюминиевом корпусе, устройство быстро охлаждаются и имеют длительный срок службы до 30000 часов.
US $12.80 - 16.13
Велосипедные перчатки
С наступлением осени любителям велосипедной езды предлагаю закрытые перчатки. Данная модель перчаток очень удобная и практичная, и отлично подойдет как для мужчин, так и для женщин. У продавца имеется таблица, по которой вы сможете подобрать свой размер. Доставка товара возможна со складов в РФ.
US $9.48 - 13.79
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