Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-проектор, точилка для ножей и многое другое
Мини-проектор
Сегодня хочу начать свою подборку с мини-проектора с помощью, которого вы сможете устроить дома кинотеатр. Данная модель проектора имеет яркость на уровне 2500 люменов, что позволяет сделать изображение ярче и четче. Проектор имеет эксклюзивную систему вентиляции, которая предотвращает перегрев проектора и уменьшает уровень шума. На данный товар оформлено более 1600 заказов, а покупатели оставили много хороших отзывов.
US $197.99 - 215.99
Электрическая бритва
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Данная бритва от фирмы Enchen станет хорошим выбором для любого мужчины. Бритва имеет три независимых лезвий, высокую мощность и низкий уровень шума, все это сделает ваше использование бритвы более комфортным. Данная модель устройства имеет удобный метод очистки режущих головок, их можно мыть водой. Товар пользуется покупательским спросом и на данное время был заказан более 6000 раз.
US $14.85 - 20.77
Точилка для ножей
Точилка для ножей изготовлена из качественного экологического материала. Особенностью данной модели является регулируемая заточка. При использовании необходимо удерживать угол от 15 до 45 градусов. Для удобства в использовании снизу имеются противоскользящие силиконовые прокладки. Точилка подходит для разных типов ножей.
US $6.69 - 14.81
Декоративная наклейка
Делаете ремонт и хотите красивые ровные швы без проблем, тогда вам нужна декоративная наклейка. Декоративная наклейка предназначена для наклеивания на пол или стену. Продавец предлагает два варианта цвета на ваш выбор. Декоративная наклейка имеет клейкую основу, а в одном рулоне имеется 50 погонных метров. Ширину можно выбрать от 0,5 до 2 сантиметров. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
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US $3.33 - 12.77
Мужские часы
Мужские часы от фирмы LIGE классические и отлично подойдут для любого случая. Данная модель имеет роскошный и элегантный дизайн с календарем и многофункциональным циферблатом. Модель оснащена надежным японским кварцевым механизмом, также часы оснащены минеральным стеклом, которое препятствует возникновению мелких царапин.
US $15.29 - 17.09
Робот-пылесос
Данный пылесос станет хорошим помощником в доме. Устройство точно знает какую территорию нужно убрать, также подключается к смартфону по Wi-Fi, благодаря чему роботом можно управлять с любой точки мира. Пылесос имеет три режима работы, включая влажную уборку. Стоит отметить мощный мотор, который работает достаточно тихо.
US $199.35
Детский конструктор
Идете в гости и не знаете, что подарить ребенку, хотите надолго занять своего ребенка, тогда строительный конструктор то, что нужно. Также занятие с конструктором отлично развивает моторику пальцев у детей. Данный набор состоит из множества разноцветных блоков, с которых можно строить все что угодно. Набор изготовлен из экологического пластика и имеет европейский сертификат соответствия. Продавец предлагает наборы от 250 до 2000 блоков.
US $9.51 - 41.28
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