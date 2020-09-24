Скутер для трюков

Если вы любите быструю езду, заботитесь об окружающей среде и своем здоровье, тогда данный вид транспорта для вас. Данная модель представлена в трех цветах и изготовлена из качественных материалов. Данный скутер отлично подойдет как для взрослых, так и подростков.

US $104.78

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Кружка конструктор

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Хочу предложить вам оригинальную кружку. Кружка емкостью 350 миллилитров станет отличным подарком для друзей и принесет немало радости ребенку. Изготовлена чашка из пищевого пластика. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $3.52 - 15.11

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Набор инструментов

Набор инструментов от фирмы Workpro является профессиональным и состоит из 123 инструментов. Все инструменты изготовлены из кованой хромованадиевой стали и покрыты антикоррозионной защитой. Набор комплектуется прочным кейсом для хранения и переноски инструментов. Также у продавца можно выбрать и другие наборы от данной фирмы.

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US $12.74 - 193.79

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Походный рюкзак

Собрались в поход, тогда вам нужен большой вместительный рюкзак. Данная модель рюкзака отталкивает воду и имеет большое количество различных карманов. Особенно удобное основное отделение, где имеется отсек для ноутбука. Все швы ровные и четкие. Продавец предлагает большой ассортимент цветовых решений.

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US $29.76

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Освежитель воздуха для автомобиля

Освежитель воздуха легко удалит все посторонние запахи в салоне вашего автомобиля. Освежитель прост в использовании и установке крепится на вентиляционное отверстие. В продаже имеются различные цвета на ваш выбор. Товар пользуется большим спросом у покупателей.

US $1.35 - 3.78

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Умный замок

Это замок со сканером отпечатка пальца, ваш отпечаток является кличем к замку. Замок открывается за секунду и поддерживает до десяти отпечатков пальцев. Устройство изготовлено из цинкового сплава. Данную модель замка можно использовать как в закрытых помещениях, так и на улице, конструкция замка является водонепроницаемой.

US $11.16 - 12.03

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Перчатки с подогревом

Перчатки с подогревом согреют вас в холодные осенние и зимние дни. Перчатки вязаные, а внутри имеется нагревательный элемент, который при включении быстро нагревается до 40 градусов. Питаются перчатки от любого источника питания с USB разъемом. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $4.71

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