Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: кружка-конструктор, скутер для трюков и многое другое
Скутер для трюков
Если вы любите быструю езду, заботитесь об окружающей среде и своем здоровье, тогда данный вид транспорта для вас. Данная модель представлена в трех цветах и изготовлена из качественных материалов. Данный скутер отлично подойдет как для взрослых, так и подростков.
US $104.78
Кружка конструктор
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Хочу предложить вам оригинальную кружку. Кружка емкостью 350 миллилитров станет отличным подарком для друзей и принесет немало радости ребенку. Изготовлена чашка из пищевого пластика. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $3.52 - 15.11
Набор инструментов
Набор инструментов от фирмы Workpro является профессиональным и состоит из 123 инструментов. Все инструменты изготовлены из кованой хромованадиевой стали и покрыты антикоррозионной защитой. Набор комплектуется прочным кейсом для хранения и переноски инструментов. Также у продавца можно выбрать и другие наборы от данной фирмы.
US $12.74 - 193.79
Походный рюкзак
Собрались в поход, тогда вам нужен большой вместительный рюкзак. Данная модель рюкзака отталкивает воду и имеет большое количество различных карманов. Особенно удобное основное отделение, где имеется отсек для ноутбука. Все швы ровные и четкие. Продавец предлагает большой ассортимент цветовых решений.
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US $29.76
Освежитель воздуха для автомобиля
Освежитель воздуха легко удалит все посторонние запахи в салоне вашего автомобиля. Освежитель прост в использовании и установке крепится на вентиляционное отверстие. В продаже имеются различные цвета на ваш выбор. Товар пользуется большим спросом у покупателей.
US $1.35 - 3.78
Умный замок
Это замок со сканером отпечатка пальца, ваш отпечаток является кличем к замку. Замок открывается за секунду и поддерживает до десяти отпечатков пальцев. Устройство изготовлено из цинкового сплава. Данную модель замка можно использовать как в закрытых помещениях, так и на улице, конструкция замка является водонепроницаемой.
US $11.16 - 12.03
Перчатки с подогревом
Перчатки с подогревом согреют вас в холодные осенние и зимние дни. Перчатки вязаные, а внутри имеется нагревательный элемент, который при включении быстро нагревается до 40 градусов. Питаются перчатки от любого источника питания с USB разъемом. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $4.71
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