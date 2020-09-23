Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: женские часы, велосипедная сумка и многое другое
Велосипедная сумка
Для любителей велосипедной езды хочу предложить специальную сумку для смартфона. Данная модель сумки легко крепится на велосипед. Продавец предлагает большой выбор размеров и цветовых решений. Сумка изготовлена из качественного водонепроницаемого материала. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.
US $14.49 - 23.99
Женские часы
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Женские часы давно уже стали неотъемлемой частью гардероба. Часы изготовлены из нержавеющего сплава и отлично подойдут для ежедневного использования. Данная модель часов имеет водонепроницаемый корпус и светящиеся в темноте стрелки. Часы продаются с металлическим браслетом шириной 14 миллиметров со скрытой застежкой.
US $16.99 - 19.99
Зарядное устройство
Данное зарядное устройство отлично подойдет для зарядки различных устройств. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки, имеет три USB порта. Зарядное устройство имеет цветной дисплей, на котором вы увидите ток заряда в реальном времени. Товар соответствует европейским стандартам. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.
US $8.39
Кабель для зарядки
Кабель для зарядки от фирмы TOPK станет хорошим выбором. Кабель поддерживает функцию быстрой зарядки. Магнит на кабеле держится крепко. При заказе можно выбрать разъемы, которые подходят ко всем популярным смартфонам. Цвет кабеля можно выбрать при заказе. Продавец также предлагает длину кабеля от 15 сантиметров до 2 метров.
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US $1.17 - 2.74
Робот-пылесос
Робот-пылесос является еще одним из новых устройств, которые помогают по дому. Пылесос выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Данная модель пылесоса сама корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от окружающих условий. Это одна из наиболее распространенных моделей. Робот-пылесос имеет низкий уровень шума.
US $199.35
Зонт
Уже наступила осень, время холодов и дождей. Поэтому зонт незаменимая вещь. Данная модель зонта автоматическая и отлично подойдет как женщинам, так и мужчинам. У продавца вы можете выбрать цвет, который подходит вам. Доставка возможна со слада в РФ. Зонт имеет крепкую и надежную конструкцию, которая устоит даже в сильный ветер.
US $12.66 - 14.96
Мужские кроссовки
Мужские кроссовки отлично подойдут как для повседневного ношения, так и для занятий спортом. Кроссовки сетчатые воздухопроницаемые, подошва вулканизированная нескользящая. Продавец предлагает таблицу с размерами, по которой вы выберете нужный вам размер, а также цвет. Данная модель кроссовок на шнурках. В товаре отличное сочетание цены и качества.
US $6.79 - 11.72
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