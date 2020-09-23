Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: женские часы, велосипедная сумка и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

Велосипедная сумка

Для любителей велосипедной езды хочу предложить специальную сумку для смартфона. Данная модель сумки легко крепится на велосипед. Продавец предлагает большой выбор размеров и цветовых решений. Сумка изготовлена из качественного водонепроницаемого материала. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

US $14.49 - 23.99

Перейти в магазин 

Женские часы

реклама

Женские часы давно уже стали неотъемлемой частью гардероба. Часы изготовлены из нержавеющего сплава и отлично подойдут для ежедневного использования. Данная модель часов имеет водонепроницаемый корпус и светящиеся в темноте стрелки. Часы продаются с металлическим браслетом шириной 14 миллиметров со скрытой застежкой. 

US $16.99 - 19.99

Перейти в магазин 

Зарядное устройство 

Данное зарядное устройство отлично подойдет для зарядки различных устройств. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки, имеет три USB порта. Зарядное устройство имеет цветной дисплей, на котором вы увидите ток заряда в реальном времени. Товар соответствует европейским стандартам. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

US $8.39

Перейти в магазин 

Кабель для зарядки

Кабель для зарядки от фирмы TOPK станет хорошим выбором. Кабель поддерживает функцию быстрой зарядки. Магнит на кабеле держится крепко. При заказе можно выбрать разъемы, которые подходят ко всем популярным смартфонам. Цвет кабеля можно выбрать при заказе. Продавец также предлагает длину кабеля от 15 сантиметров до 2 метров. 

реклама

US $1.17 - 2.74

Перейти в магазин 

Робот-пылесос

Робот-пылесос является еще одним из новых устройств, которые помогают по дому. Пылесос выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Данная модель пылесоса сама корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от окружающих условий. Это одна из наиболее распространенных моделей. Робот-пылесос имеет низкий уровень шума.

US $199.35

Перейти в магазин 

Зонт

Уже наступила осень, время холодов и дождей. Поэтому зонт незаменимая вещь. Данная модель зонта автоматическая и отлично подойдет как женщинам, так и мужчинам. У продавца вы можете выбрать цвет, который подходит вам. Доставка возможна со слада в РФ. Зонт имеет крепкую и надежную конструкцию, которая устоит даже в сильный ветер.

US $12.66 - 14.96

Перейти в магазин 

Мужские кроссовки

Мужские кроссовки отлично подойдут как для повседневного ношения, так и для занятий спортом. Кроссовки сетчатые воздухопроницаемые, подошва вулканизированная нескользящая. Продавец предлагает таблицу с размерами, по которой вы выберете нужный вам размер, а также цвет. Данная модель кроссовок на шнурках. В товаре отличное сочетание цены и качества.

US $6.79 - 11.72

Перейти в магазин 


реклама



Смотрите также:

Электроника со скидкой 60% 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс электроника из китая подборка товаров из китая aliexpress для мужика электроника aliexpress обзор товаров с aliexpress на которые стоит обратить внимание топ товаров с aliexpress подборка товаров aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
19
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
39
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
210
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 210
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 6 была красочно анонсирована в конце презентации PS5 – новая концепция от пользователей выглядит очень реалистично
16
Xiaomi Redmi Note 9 сильно подешевел – NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 48-Мп камера со скидкой до 140 долларов
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел перед анонсом 10-й серии Redmi Note – продвинутая камера на 64 Мп, игровой процессор и NFC по самой низкой цене осени 2020
3
Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
5
Huawei P30 Pro подешевел на 480 долларов – лучший камерофон 2019 года с сервисами Google по низкой цене
2
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – NFC, мощный процессор, ёмкий аккумулятор и 64-Мп камера со скидкой до 135 долларов
4
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
5
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
39
Российские цены на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко пошли вниз – скидки доходят до 30 000 рублей
8
HUAWEI выпустила стабильную российскую прошивку EMUI 11 на 22 популярных смартфона 2019-2020-х годов – список и набор в группу тестирования
+
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
18
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 215 долларов – Snapdragon 730G, качественный дисплей OLED, 64 Мп-камера NFC и аккумулятор на 5260 мА*ч по низкой цене
4
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
639
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
34
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
102
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 135 долларов – NFC, игровой процессор, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
2
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
2
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко упали в цене – модели MSI, Gigabyte и Zotac со скидкой до 22 000 рублей
9
RADEON 20.9.1 изобилует багами
83

Популярные статьи

NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
167
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
49
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
61
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
16
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
7
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
37
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
8
Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая
42
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
19

Сейчас обсуждают

stockclock
15:19
Одиссею на ультрах в 4к не вывозит даже 2080ti. Выкрутили в минимум настройки и заявляют про 4к 60фпс.
Игра Assassin's Creed Valhalla будет иметь ультра качество 4К и 60 кадров в секунду на новых консолях
wwr222
15:18
Это ты тем,кто полгода в поле не вылезая сидит,а остальное время бегает по банкам кредиты гасит скажи.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
toottaa
15:18
как в политику попал , сразу нищими все кажутся .Типичный представитель власти . Вещи должны быть доступными, чтобы ими могли пользоваться , членам партии этого не понять, тем более меддисону )))
Известный стример Мэддисон жёстко раскритиковал новые консоли: "слабые компы для бедных"
Dmitry Mitry
15:17
Да я сейчас вообще в DOOM 64 играю, а до этого Duke Nukem 3D World Tour прошел. В современную ААА парашу вообще играть не тянет, примитив даже по меркам 1995
Видео: фанатский ремастер Crysis зачастую выглядит лучше, чем официальный от Crytek
korney
15:17
С каких пор 580=1070? И с чего ты взял, что я фанат? По себе то не суди. Я думаю за 8500 ты бы тоже не отказался от 588.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
Ambiguity
15:16
Мертворожденный движок (на DX11 в конце 2020-го, лол), который даже в ремастере утилизирует лишь несколько потоков - это приговор. Увы. Я даже уже смысла в ремэйке не вижу. Если Crytek сумеет, захоче...
Видео: фанатский ремастер Crysis зачастую выглядит лучше, чем официальный от Crytek
Kasyan
15:15
Не гони на "короля" он хотя бы в отличии от множества копрофилов по делу разнёс СЖВ высер от Дрюкмана.
Известный стример Мэддисон жёстко раскритиковал новые консоли: "слабые компы для бедных"
Антон Беляев
15:15
Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому что мне интересны его возможности, в частности его скорости чтения\записи на разных частях магнитного диска данной модели.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
korney
15:14
Он вообще полупрстаивает.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
korney
15:12
Карта частоты держит, да толку то. Что 1366, что 1420 приктически одно и то же.
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем