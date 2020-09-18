Магнитный зарядный кабель

Это удобный магнитный кабель, который может вращаться на 360 градусов вокруг своей оси во время заряда телефона. Также для удобства использования у данной модели кабеля имеется возможность поворота разъема под углом на 180 градусов. У продавца имеются различные разъемы, а также при заказе можно выбрать цвет и длину кабеля.

US $0.63 - 3.26

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Сенсорный выключатель

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Данная модель сенсорного выключателя станет хорошим дополнением к современному дизайну вашего дома. Сенсорный выключатель изготовлен из качественного пластика и имеет европейский сертификат качества. Данный выключатель также имеет пульт дистанционного управления. А установив специальное приложение на смартфон выключателем можно управлять по Wi-Fi. Товар можно заказать со склада РФ.

US $8.68 - 25.70

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Щетка для чистки окон

Щетка для чистки окон с распылителем воды станет хорошим помощником при мытье окон или больших зеркал. Данный товар хорошо сочетает в себе цену и качество, а для удобства щетку можно заказать со склада в РФ. Также изделие имеет хорошие отзывы от покупателей.

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US $21.02 - 22.34

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Велосипедный компьютер

Данная модель велосипедного компьютера изготовлена из высококачественного материала, он легкий и прочный. Модель имеет водонепроницаемый корпус, что позволяет использовать компьютер во время дождя. Дисплей имеет подсветку зеленого цвета.

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US $9.19 - 17.42

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Ночник

Хочу предложить вам сенсорный туалетный светильник. Данный светильник срабатывает от движения. Светильник имеет восемь цветов свечения. Светильник сделает вашу ванную более яркой и красочной. Изготовлен светильник из надежного пластика.

US $3.12

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Зарядное устройство

Данное зарядное устройство с тремя USB портами, имеет цветной дисплей, на котором вы можете посмотреть ток заряда. Зарядное устройство имеет мощностью в 45W. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

US $3.07 - 4.22

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Овощерезка

Многофункциональная овощерезка станет хорошим помощником на кухне. Данная овощерезка имеет семь съёмных лезвий для нарезки и контейнер. Изготовлена овощерезка из пищевой нержавеющей стали и пластика.

US $4.57 - 20.52

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Кабель для зарядки

Этот кабель продается только с разъемом USB Type-C. Данная модель поддерживает функцию быстрой зарядки. Продавец предлагает на ваш выбор длину кабеля от 0,25 до 2 метров. Оплетка кабеля изготовлена из качественного нейлона. Товар пользуется спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 9900 раз.

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US $2.80 - 7.12

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