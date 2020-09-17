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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внешний аккумулятор, увлажнитель воздуха и многое другое

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Увлажнитель воздуха 

Данная модель увлажнителя имеет небольшие размеры, но имеет оригинальный дизайн, в ночное время увлажнитель может выполнять функцию ночника. Увлажнитель имеет мощность в 2W, а также оснащен емкостью для воды на 160 миллилитров, в комплект входит USB кабель для зарядки. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $9.21 - 11.40

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Внешний аккумулятор 

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Внешний аккумулятор с электроемкостью на 2000 мАч станет хорошим решением для зарядки ваших электронных устройств. Данная модель аккумулятора имеет два USB выхода, а также цветной дисплей, на котором вы всегда увидите уровень зарядки. Устройство сделано качественно, поверхность корпуса рифленая и не скользит в руке. В комплект входит коробка, инструкция и USB кабель.

US $12.97 - 14.83                           

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Чехол для офисного кресла

Для тех, кто любит порядок во всем, хочу предложить чехол для офисного кресла. Чехол отлично сохранить ваше кресло и продлит срок его службы. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений. Чехол изготовлен из качественного материала, он надежен в использовании. Данный товар можно заказать с доставкой со склада в РФ.

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US $7.99 - 10.99

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Светодиодный прожектор

Светодиодный прожектор предназначен для использования на улице. Светильник водонепроницаемый, а также легко и просто устанавливается. Продавец предлагает светильники различной мощностью от 10W до 100W, а также два варианта цветового свечения белый и желтый. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

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US $3.27 - 23.80

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Ирригатор для полости рта

Хочу предложить вашему вниманию стоматологический ирригатор для полости рта. Данная модель проста в использовании, и вы смежите эффективно и без усилий поддерживать здоровье ваших зубов в домашних условиях. Ирригатор удаляет зубной налет, грязь между зубами и под линией десен. Данная модель рассчитана 300 миллилитров воды и имеет три режима очистки.

US $23.76 - 25.13

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Сберегающая насадка для крана

Сберегающая насадка для крана станет хорошим решением для дома. Насадка легко и просто устанавливается, имеет возможность поворота на 360 градусов. Поставляется насадка с двумя дополнительными прокладками. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 8200 раз.

US $1.68

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Женские ботинки

Женские ботинки на шнурках с круглым носком и на меху станут хорошим выбором для осени и зимы. Данная модель представлена в различных цветах. Продавец предлагает таблицу, по которой вы смежите подобрать нужный вам размер. Ботинки легкие и имеют прочную подошву. В товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $35.70

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