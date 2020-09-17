Увлажнитель воздуха

Данная модель увлажнителя имеет небольшие размеры, но имеет оригинальный дизайн, в ночное время увлажнитель может выполнять функцию ночника. Увлажнитель имеет мощность в 2W, а также оснащен емкостью для воды на 160 миллилитров, в комплект входит USB кабель для зарядки. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $9.21 - 11.40

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

реклама

Внешний аккумулятор с электроемкостью на 2000 мАч станет хорошим решением для зарядки ваших электронных устройств. Данная модель аккумулятора имеет два USB выхода, а также цветной дисплей, на котором вы всегда увидите уровень зарядки. Устройство сделано качественно, поверхность корпуса рифленая и не скользит в руке. В комплект входит коробка, инструкция и USB кабель.

US $12.97 - 14.83

Перейти в магазин

Чехол для офисного кресла

Для тех, кто любит порядок во всем, хочу предложить чехол для офисного кресла. Чехол отлично сохранить ваше кресло и продлит срок его службы. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений. Чехол изготовлен из качественного материала, он надежен в использовании. Данный товар можно заказать с доставкой со склада в РФ.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

US $7.99 - 10.99

Перейти в магазин

Светодиодный прожектор

Светодиодный прожектор предназначен для использования на улице. Светильник водонепроницаемый, а также легко и просто устанавливается. Продавец предлагает светильники различной мощностью от 10W до 100W, а также два варианта цветового свечения белый и желтый. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

реклама

US $3.27 - 23.80

Перейти в магазин

Ирригатор для полости рта

Хочу предложить вашему вниманию стоматологический ирригатор для полости рта. Данная модель проста в использовании, и вы смежите эффективно и без усилий поддерживать здоровье ваших зубов в домашних условиях. Ирригатор удаляет зубной налет, грязь между зубами и под линией десен. Данная модель рассчитана 300 миллилитров воды и имеет три режима очистки.

US $23.76 - 25.13

Перейти в магазин

Сберегающая насадка для крана

Сберегающая насадка для крана станет хорошим решением для дома. Насадка легко и просто устанавливается, имеет возможность поворота на 360 градусов. Поставляется насадка с двумя дополнительными прокладками. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 8200 раз.

US $1.68

Перейти в магазин

Женские ботинки

Женские ботинки на шнурках с круглым носком и на меху станут хорошим выбором для осени и зимы. Данная модель представлена в различных цветах. Продавец предлагает таблицу, по которой вы смежите подобрать нужный вам размер. Ботинки легкие и имеют прочную подошву. В товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $35.70

Перейти в магазин

Смотрите также:

реклама





Электроника со скидкой до 60%



