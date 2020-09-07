Беспроводная колонка

Сегодня хочу начать свою подборку с беспроводной колонки. Данная модель имеет стильный дизайн со светодиодной регулируемой подсветкой. Устройство имеет динамик широкого диапазона, а Bluetooth работает на расстоянии до 10 метров, также в колонке имеется функцию громкой связи.

US $11.82 - 14.74

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Шлифовальная машинка

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Это шлифовальная машинка с мощным мотором, который работает на оборотах от 6000 до 14000 в минуту. Данная модель имеет эффективный и удобный дизайн. Шлифовальная машинка имеет регулятор оборотов, что позволяет контролировать процесс шлифовки в зависимости от обрабатываемого материала. В комплект входят 21 сменный шлифовальный круг. Товар пользуется покупательским спросом и имеет много положительных отзывов.

US $30.85 - 43.56

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Чашка термос-холодильник для авто

Хочу предложить вам чашку с функцией электрического термоса, которая охладит и нагреет ваши напитки в авто. Чашка работает от прикуривателя и сохраняет тепло до 60 градусов, а охлаждает до 3 градусов. Изготовлена чашка из экологического и долговечного материала. Чашка имеет нескользящее резиновое основание, что делает изделие устойчивым. Также на устройстве имеется цифровой дисплей.

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US $4.21 - 41.39

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Сумка для инструментов

Для тех, кто любит порядок во всем, предлагаю сумку для инструментов. Данная модель сумки большая и вместительная. Сумка изготовлена из плотного водонепроницаемого материала. Изделие имеет плоский верх, утолщенное дно и большое количество различных карманов на молнии. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

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US $17.33 - 46.91

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Зеркало для велосипеда

Безопасность на дорогах очень важна, и поэтому для любителей велосипедной езды предлагаю зеркало заднего вида. Зеркало используется для различных моделей велосипедов. Данная модель изготовлена из алюминиевого сплава легко и просто крепится. Зеркало имеет большой угол обзора, что очень важно при езде.

US $9.90 - 17.50

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Мужские ботинки

Данная модель ботинок станет хорошим выбором для зимы. Ботинки высокие и на меху, материал подошвы полиуретан, также подошва рифленая, что очень удобно для зимы. В продаже имеется большой выбор цветовых решений на ваш вкус. А также предлагается размерная сетка, по которой вы можете подобрать необходимый вам размер.

US $20.69 - 22.84

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Компьютерный коврик

Оригинальный большой компьютерный коврик станет хорошим выбором, как для дома, так и для работы в офисе. Коврик изготовлен из мягкого качественного каучука с обработанными краями. Продавец предлагает несколько вариантов размеров и цветов. В данном товаре хорошее сочетание цены и качество.

US $4.98 - 8.16

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