Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик станнит отличным помощником, если вы хотите сохранить свои продукты свежими как можно дольше. Работает вакуумный упаковщик от электросети. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений. В комплект входят пакеты для упаковки, а при желании вы можете отдельно заказать необходимое вам число упаковочных пакетов. Товар изготовлен из качественного материала и имеет европейский сертификат соответствия.

US $24.39 - 32.60

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Налобный фонарик

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Налобный фонарь отлично подойдет для походов, рыбалки, а также для пользования в домашних условиях. У данного продавца вы можете выбрать модель с пятью светодиодами и сенсорным выключателем или с тремя светодиодами без сенсорного выключателя. Фонарь изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $8.74 - 21.24

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Шуруповерт

Хочу предложить вам отличный шуруповерт. Данная модель инструмента имеет литий-ионный аккумулятор на 21V с емкостью 1500 мАч. Устройство имеет защиту от перегрузки батареи, также для работы в темных местах имеется светодиодный фонарик. Электрический шуруповерт прост в эксплуатации и удобен в работе. Инструмент можно заказать в разных комплектациях.

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US $43.15 - 175.91

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Лазерный уровень

Лазерный уровень станет вам хорошим помощником при ремонте, установке мебели и при выполнении многих других задач. Данный уровень имеет две линии измерения, вертикальная и горизонтальная. Дальность свечения измерительного луча для горизонтальной линии составляет 10 метров, а вертикальной 5 метров. Погрешность при измерении составляет не более 0.18 миллиметров. Уровень маленький и удобный в использовании. Данное устройство работает от аккумуляторных батарей. Товар пользуется спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 5200 раз.

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US $21.99

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Сумка для удочек

Для любителей рыбалки, хочу предложить сумку для удочек. Сумка изготовлена из прочного, качественного нейлона. Сумка имеет несколько отделений для удочек, катушки, снастей, а также имеется сетчатый карман для хранения мелких предметов, на сумке установлена удобная нескользящая ручка. Изделие легкое и практичное.

US $15.84

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Автомобильный держатель для телефона

Автомобильный держатель для телефона является универсальным и отлично подойдет для любого смартфона. Держатель легко и просто крепится за счет магнитной присоски. Данная модель держателя имеет возможность поворот на 360 градусов, что очень удобно. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $3.48 - 6.88

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Лампы для автомобильных фар

Хочу, предложит вам лампы для автомобильных фар. Данная модель лам для фар имеет два режима ближний и дальний свет. В комплект входит две лампы. Лампы имеют белый цвет сечения, срок службы составляет около 30000 часов. Товар можно заказать со складов в РФ с нужным вам разъемом подключения.

US $7.29 - 12.62

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Электрическая зубная щетка

Электрическая зубная щетка отлично подойдет для всей семьи. Данная модель зубной щетки имеет пять режимов скоростей, двух минутный автоматический таймер, который обеспечить идеальную чистку зубов. Зубная щетка имеет водонепроницаемый корпус. В комплект входит зубная щетка со сменными насадками зарядное устройство и пластиковый футляр.

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US $16.24 - 18.74

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