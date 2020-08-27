Кабельный органайзер

Чтобы всегда на столе был порядок с проводами вам нужен данный кабельный органайзер. Органайзер легко и просто устанавливается, отлично держит все провода. Изготовлен органайзер из качественного материала. В товаре хорошее сочетание цены и качества. В наличии имеется только черный классический цвет изделия.

US $1.44 - 1.93

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Камера наружного видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения является хорошим охранным средством для дома и офиса. Данная камера имеет три режима работы, включая возможность ночной съемки. Камеры снимает видео с разрешением в 1080Р, а обзор составляет 270 градусов. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, он водонепроницаемый и имеет защиту от пыли. Камера отлично подойдет для любых условий использования.

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US $19.65 - 41.97

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Автомобильное зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство имеет два USB разъема и светодиодный дисплей. Данный товар имеет европейский сертификат соответствия. Модель является универсальной и подходит для всех смартфонов и других гаджетов. В товаре хорошее сочетание цены и качества. Устройство поддерживает громкую телефонную связь при подключении к смартфону.



US $4.50

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Мужские часы

Данные мужские часы ультратонкие и имеют кварцевый механизм, также часы имеют сетчатый ремешком из нержавеющей стали. Часы отлично подойдут на все случаи жизни для работы и отдыха. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений, а также можно подобрать кожаный ремешок по желанию.

US $2.51 - 3.05

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Акриловые бусины

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Для тех, кто любит ручные поделки, хочу предложить акриловые бусины. Бусины продаются набором от 100 до 500 штук. Бусины есть круглые и плоские с буквами, а также в наличии много цветов. У данного продавца вы можете подобрать нужный вам вариант бусин. Бусины идеально подойдут для изготовления разливных браслетов, ожерелий.

US $0.61 - 3.37 набор 100 шт.

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Защитный коврик для авто

Любите всегда путешествовать с домашними питомцами и заботитесь о своем авто, тогда защитный коврик то, что нужно. Данная модель коврика для заднего сидения на авто, Коврик водонепроницаемый и имеет размер 106х49 см. Продавец предлагает четыре варианта цвета, которые подойдут для вашего авто. Ткань на коврике плотная и легко стирается.

US $4.35

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Мужская сумка

Фирма VICUNA POL предлагает мужскую сумку. Сумка носится через плечо и имеет молнию. Данная модель сумки имеет два больших отделения и много маленьких карманчиков для смартфона, портмоне, карточек и других мелочей. В продаже имеется два цвета черный и коричневый. Сумка изготовлена из водоотталкивающего материала. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

US $4.46

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