Зарядное устройство

Хочу предложить вам зарядное устройство с четырьмя выходными портами. Данная модель устройства имеет светодиодную подсветку, которую можно использовать как ночник, а также имеется кнопка для регулировки яркости. Зарядное устройство является универсальным и подходит ко всем моделям смартфона, планшетов и другой электроники. Максимальная мощность данного устройства составляет 20W.

US $9.99

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Внешний аккумулятор

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Это внешний аккумулятор на 30000 мАч электроемкости с функцией быстрой зарядки. Аккумулятор имеет светодиодный дисплей, на котором отлично видно уровень зарядка. В данном товаре отличное сочетание цены и качества. Устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов. В продаже имеется четыре цвета на ваш выбор.

US $23.45 - 28.92

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Женские ботильоны

Данная обувь от фирмы Meotina это отличный вариант для осени. Ботильоны выглядят стильно и модно. Продавец предлагает два варианта цветов на ваш выбор, а подобрать нужный размер вы можете по предложенной таблице. На данной модели подошва изготовлена из полиуретана, форма носка квадратная, а также имеется высокий устойчивый каблук. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

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US $28.15 - 33.23

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Смарт-браслет

Это новая модель смарт-браслета от фирмы Xiaomi, которая производится под маркировкой Mi Band 5. У данного продавца можно приобрести браслет различных цветов, а также глобальную и китайскую версию. Дополнительно к заказу продавец прикладывает два защитных покрытия для экрана браслета.

US $30.07 - 39.47

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Машинка для стрижки волос

Фирма Xiaomi предлагает профессиональную машинку для стрижки волос. Имя данную машинку вы с легкостью сами станете парикмахером для всей семьи. Машинка имеет насадку, которая регулирует длину стрижки от 07 до 21 мм. Товар пользуется спросом и на данный момент был заказан более 6600 раз.

US $10.35 - 14.19

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Автомобильная защитная лента

Для тех, кто заботится о своем автомобиле, хочу предложить клейкую защитную ленту. Лента изготовлена из углеродного волокна. Автомобильная лента защитит от царапин, ее можно наклеить на пороги, капот, крышу багажника и другие места. Лента эластичная, и идеально клеится. Продавец предлагает на ваш выбор метраж ленты и ширину.

US $2.69 - 10.87

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Радиоуправляемая машинка

Что может быть лучше радиоуправляемой машинки для ребенка. Данная модель машинки высокоскоростная с дистанционным управлением. Радиоуправляемая машина изготовлена из качественного пластика, в комплект входит пульт управления, зарядное устройство и батареи. У продавца имеется большой выбор цветовых решений. Машинку можно заказать из склада РФ.

US $13.99 - 40.36

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