Набор для выживания

Для любителей экстремального вида отдыха, без данного набора не обойтись. В набор входит компас, нож, фонарик, одеяло, пила по дереву и много нужных вещей. Набор упакован в компактную сумку-чехол, что очень удобно. В данном товаре отличное сочетание цены и качества. Подобный набор может стать отличным помощником в походе или на отдыхе на природе.

US $26.98 - 51.98

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Светильник для сада

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Светодиодный светильник в виде совы станет отличным дизайнерским решением для вашего сада. Светильник изготовлен из качественного пластика в водонепроницаемом корпусе. Светильник прост в установке и использовании. Устройство накапливает солнечную энергию в течение дня, а затем автоматически включается в сумерках.

US $10.03

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Светодиодная лента

Хотите создать больше комфорта и уюта в доме, сделать праздник более ярким, или нужно украсть витрины тогда светодиодная лента решения всех вопросов. В комплект входит лента с питанием от USB разъема и пульт дистанционного управления. При заказе можно выбрать цвет свечения, а также есть возможность заказать ленту в водонепроницаемом корпусе. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

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US $1.64 - 7.35

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Коврик для мышки

Оригинальный коврик для мышки с изображением карты мира и светодиодной подсветкой станет хорошим дизайнерским решением для рабочего стола. Коврик изготовлен из мягкой качественной резины. Продавец предлагает большой выбор различных размеров на ваш выбор, а также возможна доставка товара со склада РФ.

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US $3.22 - 24.60

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Точилка для ножей

Точилка для ножей это отличное решение для дома. Данная модель точилки изготовлена из качественной стали с алмазным покрытием. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений. Точилка имеет стильный внешний вид, и она удобна в использовании. Данный товар пользуется большим спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 9000 раз.

US $6.99 - 9.67

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Цифровой таймер

Фирма Baseus которая зарекомендовал себя качественными товарами, предлагает цифровой таймер. Цифровой таймер напомнит вам об установленном вами времени при приготовлении пищи на кухни, при чтении книг, лекций и так далее. Таймер имеет большой яркий дисплей, два уровня громкости сигнала, а также надежный удобный корпус.

US $10.99

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Велосипедный светильник

Хочу предложить вам велосипедный светильник с яркостью в 20000 люменов. Данная модель светильника имеет встроенный аккумулятор. Велосипедный светильник изготовлен из алюминиевого сплава он маленький и изысканный, но отлично справляется со своими функциями. Светильник имеет три функции свечения.

US $11.69 - 22.49

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