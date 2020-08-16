Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: набор для выживания, точилка для ножей и многое другое
Набор для выживания
Для любителей экстремального вида отдыха, без данного набора не обойтись. В набор входит компас, нож, фонарик, одеяло, пила по дереву и много нужных вещей. Набор упакован в компактную сумку-чехол, что очень удобно. В данном товаре отличное сочетание цены и качества. Подобный набор может стать отличным помощником в походе или на отдыхе на природе.
US $26.98 - 51.98
Светильник для сада
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Светодиодный светильник в виде совы станет отличным дизайнерским решением для вашего сада. Светильник изготовлен из качественного пластика в водонепроницаемом корпусе. Светильник прост в установке и использовании. Устройство накапливает солнечную энергию в течение дня, а затем автоматически включается в сумерках.
US $10.03
Светодиодная лента
Хотите создать больше комфорта и уюта в доме, сделать праздник более ярким, или нужно украсть витрины тогда светодиодная лента решения всех вопросов. В комплект входит лента с питанием от USB разъема и пульт дистанционного управления. При заказе можно выбрать цвет свечения, а также есть возможность заказать ленту в водонепроницаемом корпусе. Товар имеет европейский сертификат соответствия.
US $1.64 - 7.35
Коврик для мышки
Оригинальный коврик для мышки с изображением карты мира и светодиодной подсветкой станет хорошим дизайнерским решением для рабочего стола. Коврик изготовлен из мягкой качественной резины. Продавец предлагает большой выбор различных размеров на ваш выбор, а также возможна доставка товара со склада РФ.
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US $3.22 - 24.60
Точилка для ножей
Точилка для ножей это отличное решение для дома. Данная модель точилки изготовлена из качественной стали с алмазным покрытием. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений. Точилка имеет стильный внешний вид, и она удобна в использовании. Данный товар пользуется большим спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 9000 раз.
US $6.99 - 9.67
Цифровой таймер
Фирма Baseus которая зарекомендовал себя качественными товарами, предлагает цифровой таймер. Цифровой таймер напомнит вам об установленном вами времени при приготовлении пищи на кухни, при чтении книг, лекций и так далее. Таймер имеет большой яркий дисплей, два уровня громкости сигнала, а также надежный удобный корпус.
US $10.99
Велосипедный светильник
Хочу предложить вам велосипедный светильник с яркостью в 20000 люменов. Данная модель светильника имеет встроенный аккумулятор. Велосипедный светильник изготовлен из алюминиевого сплава он маленький и изысканный, но отлично справляется со своими функциями. Светильник имеет три функции свечения.
US $11.69 - 22.49
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