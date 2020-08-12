Кран-нагреватель

В наше время большого количества различным модных гаджетов, кран с индукционным нагревателем станет отличным дополнением на вашей кухне. Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности. Кран прост в установке и эксплуатации, Установив данную модель кухонного крана, вы будете иметь возможность мгновенного нагрева воды в любой момент. Нагреватель питается от бытовой электросети.

US $39.89 - 96.59

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Беспроводная колонка

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Сегодня хочу начать свою подборку с оригинальной по дизайну беспроводной колонки. Фирма Huawei, предлагает колонку с чистым звуком, и встроенным микрофоном для звонков по громкой связи. Данная модель имеет встроенный литиевый мощный аккумулятор, который работает до 6 часов. Колонка имеет водонепроницаемый корпус с размерами 83х83х80, и весом 350 грамм.

US $24.30

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Видео проектор

Хотите дома чувствовать себя как в большом кинотеатре, тогда вам нужен видео проектор. Данная модель проектора имеет яркость светодиода в 6800 люменов, что делает изображение идеальным. Проектор воспроизводит максимально большое изображение в 250 дюймов. Проектор имеет два встроенных качественных динамиков. Проектор имеет встроенный Bluetooth, что очень удобно. Устройство также имеет красивый дизайн, эксклюзивную систему вентиляции и долговечный светодиод.

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US $197.40 - 274.80

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USB-вентилятор

Лето в самом разгаре, поэтому мини вентилятор не станет лишним. Питается вентилятор от любого USB разъема. Вентилятор маленький, но свои функции выполняет, изготовлен из качественного пластика. Товар имеет европейский сертификат соответствия. В данном товаре отличное сочетание цены и качества. Изделие отлично подойдет для рабочего места.

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US $2.34

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Потолочный светильник

Современный круглый светодиодный потолочный светильник идеальное решение для вашей гостиной, спальни, кухни. Потолочный светильник имеет дистанционное управление. Продавец предлагает два варианта размеров светильника, большой выбор цветовых решений и разную мощность светильников. Данная модель светильника может освещать от 15 до 30 квадратных метров. Светильник легко и просто устанавливается.

US $26.98 - 56.09

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Силиконовая крышка для еды

Силиконовая крышка для еды станут хорошим помощником на кухне. Данный товар многоразового использования, он прост и удобен в эксплуатации и чистке. Силиконовые крышки имеют возможность растягивания, комплект состоит из шести крышек. Крышки можно использовать в микроволновой печке. Товар пользуется спросом, и на данный момент их заказали более 1700 раз.

US $5.89 - 7.86

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Набор гаечных ключей

И последний товар в данной подборке хочу предложить набор гаечных ключей, без которых вы не сможете выполнить ряд определенных работ. Изготовлены ключи из высококачественной стали с хромированным покрытием, которое защищает от ржавчины. У данного продавца вы можете подобрать нужный вариант ключей для вас, набор состоит из шести ключей.

US $8.24 - 38.95

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