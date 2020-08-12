Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная колонка, кран-нагреватель и многое другое
Кран-нагреватель
В наше время большого количества различным модных гаджетов, кран с индукционным нагревателем станет отличным дополнением на вашей кухне. Кран имеет светодиодный дисплей, который показывает температуру воды. Данная модель крана имеет профессиональный дизайн с защитой от накипи, и имеет тепловой предохранитель для безопасности. Кран прост в установке и эксплуатации, Установив данную модель кухонного крана, вы будете иметь возможность мгновенного нагрева воды в любой момент. Нагреватель питается от бытовой электросети.
US $39.89 - 96.59
Беспроводная колонка
реклама
Сегодня хочу начать свою подборку с оригинальной по дизайну беспроводной колонки. Фирма Huawei, предлагает колонку с чистым звуком, и встроенным микрофоном для звонков по громкой связи. Данная модель имеет встроенный литиевый мощный аккумулятор, который работает до 6 часов. Колонка имеет водонепроницаемый корпус с размерами 83х83х80, и весом 350 грамм.
US $24.30
Видео проектор
Хотите дома чувствовать себя как в большом кинотеатре, тогда вам нужен видео проектор. Данная модель проектора имеет яркость светодиода в 6800 люменов, что делает изображение идеальным. Проектор воспроизводит максимально большое изображение в 250 дюймов. Проектор имеет два встроенных качественных динамиков. Проектор имеет встроенный Bluetooth, что очень удобно. Устройство также имеет красивый дизайн, эксклюзивную систему вентиляции и долговечный светодиод.
US $197.40 - 274.80
USB-вентилятор
Лето в самом разгаре, поэтому мини вентилятор не станет лишним. Питается вентилятор от любого USB разъема. Вентилятор маленький, но свои функции выполняет, изготовлен из качественного пластика. Товар имеет европейский сертификат соответствия. В данном товаре отличное сочетание цены и качества. Изделие отлично подойдет для рабочего места.
реклама
US $2.34
Потолочный светильник
Современный круглый светодиодный потолочный светильник идеальное решение для вашей гостиной, спальни, кухни. Потолочный светильник имеет дистанционное управление. Продавец предлагает два варианта размеров светильника, большой выбор цветовых решений и разную мощность светильников. Данная модель светильника может освещать от 15 до 30 квадратных метров. Светильник легко и просто устанавливается.
US $26.98 - 56.09
Силиконовая крышка для еды
Силиконовая крышка для еды станут хорошим помощником на кухне. Данный товар многоразового использования, он прост и удобен в эксплуатации и чистке. Силиконовые крышки имеют возможность растягивания, комплект состоит из шести крышек. Крышки можно использовать в микроволновой печке. Товар пользуется спросом, и на данный момент их заказали более 1700 раз.
US $5.89 - 7.86
Набор гаечных ключей
И последний товар в данной подборке хочу предложить набор гаечных ключей, без которых вы не сможете выполнить ряд определенных работ. Изготовлены ключи из высококачественной стали с хромированным покрытием, которое защищает от ржавчины. У данного продавца вы можете подобрать нужный вариант ключей для вас, набор состоит из шести ключей.
US $8.24 - 38.95
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила