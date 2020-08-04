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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, школьный рюкзак и многое другое

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Флешь-накопитель

Данная модель флешки предлагается с объемом памяти от 4 до 128 Гб. Флешь-накопитель является высокоскоростным и поставляется в водонепроницаемом корпусе. Продавец предлагает четыре варианта цвета. Флешка изготовлена из качественного метала. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. 

US $2.24 - 10.33

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Беспроводные наушники

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Хочу предложить вашему вниманию беспроводные наушники с сенсорными кнопками управления. Данная модель наушников является универсальной и совместима со всеми смартфонами и планшетами. Наушники имеют чистый звук, они легкие и очень удобные. В комплекте с наушниками поставляется удобный транспортировочный кейс, кабель для зарядки и сменные амбушюры. В данном товаре отличное сочетание цены и качества.

US $27.49 - 32.07

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Чехол для банковских карт

Чехол для банковских карт является отличной защитой от считывания. Чехол изготовлен из качественного легкого материала. Я сама пользуюсь таким чехлом и очень довольна, моя карточка всегда в безопасности. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений. Чехол является универсальным. Товар пользуется большим спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 6900 раз.

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US $1.52 - 2.45

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Рюкзак 

Скоро закончится время отдыха и уже сейчас нужно готовиться к школе. Рюкзак является первым предметом необходимости для школьника. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений и принтов, а также можно подобрать размер по вашему желанию. Предлагается таблица, по которой по росту вы выберете нужную модель. Рюкзак изготовлен из водоотталкивающей ткани, имеет большие отделения, много карманов и усильную подкладку.

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US $13.57 - 24.37

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Кабель для зарядки

Данная модель кабеля поддерживает функциею быстрой зарядки. Кабель изготовлен из качественного материала. Провод эластичный и гибкий. Продавец предлагает длину шнура от 0,25 до 3 метра и три цвета на ваш выбор. Данная модель кабеля для зарядки является универсальной.

US $1.62 - 4.06

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Чехол для дивана

Чехол для дивана станнит хорошим решением, чтобы по дольше сохранить вашу мебель новой и чистой. У данного продавца имеется огромный выбор размеров и пять цветовых решений на ваш выбор. Чехол прост в использовании и чистке. Данная модель чехлов изготовлена из бархата с дополнительной прослойкой.

US $6.23 - 41.59

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Компьютерная мышка

Данная модель компьютерной мышки проводная для удобства в работе имеется сем кнопок. Мышка имеет светодиодную подсветку, что очень удобно для работы или игр вечером. Продавец предлагает товар в четырех цветах. Компьютерная мышка работает бесшумно. Данный продавец имеет хороший рейтинг среди покупателей, а товар был заказан более 9000 раз.

US $5.96 - 8.69

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