Силиконовые перчатки

Чистота является залогом здоровья, а волшебные многоразовые силиконовые перчатки отличный вариант для этого. Перчатки термостойкие, мягкие, изготовлены из высококачественного экологического силикона. Перчатки можно стерилизовать в кипяченой воде или посудомоечной машине. Данная модель перчаток отлично подойдет и для чистки шерсти у животных, мытья посуды, а также для других задач. Размер перчаток довольно большой 30х14 сантиметров.

US $1.08

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Шуруповерт

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Хочу предложить вам многофункциональный шуруповерт, который можно использовать в качестве дрели с переменной скоростью. Инструмент можно заказать с набором сменных бит и сверил. Данная модель имеет водонепроницаемый мощный двигатель, удобную ручку-держатель, пряжку для аккумулятора. Электроемкость одного аккумулятора составляет 1300-1500 мАч. Для удобства при работе имеется светодиодный фонарик.

US $22.55 - 65.27

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Кухонные весы

Это электронные кухонные весы с цветным дисплеем, что очень удобно при взвешивании. Продавец предлагает две модели весов с максимальным допустимым весом на 3 и 5 кг. Данная модель весов работает от аккумуляторных батареек типа ААА, которые, к сожалению, не входят в комплект. Весы маленького размера, легкие и поставляются в надежной упаковке. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

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US $11.90 - 13.40

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Ортопедические стельки

Ортопедические стельки отличный вариант, для тех, кто заботится о своем здоровье. Стельки удобные и имеют мягкое покрытие на все длину стопы, отлично поддерживают пятку. Данная модель стелек имеет дополнительную амортизацию на пятке для максимального удобства при ношении. Стельки отлично подойдут как для занятия спортом, так и повседневного использования.

US $3.28 - 3.50

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Набор фрез

Набор фрез должен быть у каждого мужчины, который все делает своими руками. Данный набор состоит из 10 различных фрез. Фрезы универсальные и отлично подходят для работы по дереву, металлу и другим материалам. Товар качественный и имеет много положительных отзывов от покупателей.

US $8.71 - 10.48

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Цифровой штангенциркуль

Это цифровой штангенциркуль из нержавеющей стали рассчитан на измерения до 150 миллиметров. Инструмент отлично подойдет для измерений, как дома, так и для производства. Товар поставляется в качественной коробочке, что очень удобно при хранении инструмента. Данная модель штангенциркуля, с цифровым дисплеем, который мгновенно и точно показывает измеряемые показатели с погрешностью до 0,01.

US $4.04 - 11.99

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Водонепроницаемый чехол для смартфона

Любите подводное плавание и хотите запечатлеть подводный мир, тогда водонепроницаемый чехол для смартфона то, что нужно. Чехол является, универсальным, в комплект поставки водят два чехла. Изготовлен чехол из прозрачного материала, который не блокирует объектив камеры и позволяет насладиться подводной съемкой. Чехол герметичную конструкцию зажимов, что позволяет погружаться на глубину 3 метров.

US $8.74 / набор 2 шт.

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