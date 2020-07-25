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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электрическая зажигалка, массажный коврик и многое другое

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Электрическая зажигалка

Сегодня хочу начать свою подборку с еще одного модного гаджета, которым является электрическая зажигалка. Беспламенная электрическая зажигалка заряжается от USB кабеля, который идет в комплекте. Зажигалка имеет цветной дисплей, на котором вы можете видеть уровень заряда. Продавец предлагает пять вариантов цветовых решений на ваш выбор. Товар приходит в качественной коробочке.

US $1.36

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Беспроводное зарядное устройство

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Зарядное устройство с мощностью 15 W идеально подойдет для тех, кто любит изысканность и порядок на рабочем столе. Данное устройство универсальное и подходит ко всем смартфонам с функцией быстрой зарядки. В продаже имеется два цвета, классический черный и белый. Зарядное устройство имеет светодиодный индикатор, который укажет на состояние зарядки, а также имеется защита от перезарядки, короткого замыкания и перегрева. 

US $10.11

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Массажный коврик

Массажный игольчатый коврик отлично подойдет для тех, кто заботится о своем здоровье. С помощью коврика вы можете снять боль рельефной мышцы. Регулярно лежа на коврике, вы улучшите кровообращение, снимите боли в спине, стабилизируете давление. Используя коврик, уйдет бессонница и усталость. Коврик легкий и имеет размер 37х15 сантиметров и приходит в специальной сумке, поэтому его удобно брать с собой. 

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US $5.69 - 18.14

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Овощерезка

Сделать процесс приготовления еды легким очень просто, купите овощерезку. Данная модель овощерезки имеет семь различных насадок для разных овощей и фруктов. Овощерезка изготовлена из качественного пластика, ножи из нержавеющей стали. Товар имеет сертификат соответствия и качества. Овощерезка проста в эксплуатации и легко чистится.

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US $4.67 - 28.03

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Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха с емкостью на 300 миллилитров рассчитан на небольшое помещение. Данная модель увлажнителя имеет автоматический режим работы. В ночное время увлажнитель воздуха может служить как ночник, подсветка ненавязчивая с медленно сменяющимися цветами. Увлажнитель мощностью 2 W, работает от USB кабеля, который идет в комплекте. 

US $8.54 - 10.25

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Фонарик для дайвинга

Данная модель фонарика предназначена для любителей дайвинга. Светильник имеет яркость светового потока в 4800 L, цвет свечения белый и желтый на ваш выбор. Светильник имеет кнопку переключения между режимами и индикатор оставшегося заряда батареи. Данная модель рассчитана на погружение до 100 метров. Продавец предлагает пять вариантов комплектации на ваш выбор.

US $35.99 - 58.50

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Солнцезащитные очки 

Фирма KINGSEVEN предлагает солнцезащитные очки. Данные мужские зеркальные очки с поляризационными стеклами имеют фирменный дизайн, и оправу из алюминиевого сплава. Продавец предлагает большой выбор цвета линз. Товар приходит в качественной упаковке с чехлом для хранения и транспортировки очков. 

US $9.36

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