Зарядное устройство

Зарядное устройство имеет четыре USB выхода с общей мощностью в 48W. Устройство имеет функцию быстрой зарядки. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других гаджетов. Устройство простое и надежное, а также стоит отметить, что на данный момент устройство заказали более 14000 раз.

US $3.22 - 3.95

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Электрическая пила

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Если вы имеете свой дом или дачу вам не обойтись без пилы. Данная модель пилы беспроводная, что очень удобно. Пила предназначена для резки древесины и метала. Инструмент от фирмы WOSAL, а это означает, что аккумуляторы будут совместимы и с другими товарами от данного производителя. На холостом ходу устройство выдает 3000 оборотов в минуту.

US $60.71 - 99.37

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Настольный светильник

Хочу предложить вам настольный светодиодный светильник от фирмы Baseus, которая зарекомендовала себя недорогими, но качественными товарами. Светильник отлично подойдет для работы за компьютером. Корпус светильника изготовлен из алюминия, а на нем имеется механические кнопки управления световыми режимами. Если хотите сэкономить место на рабочем столе, тогда этот товар для вас, также он поможет сохранить зрение при работе за компьютером в ночное время суток.

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US $27.32

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Полка для ванной комнаты

Любите чистоту и порядок, чтобы все лежало на своих местах, тогда полка для ванной комнаты идеальное решение. Данная полка отлично подойдет и для кухни. Товар изготовлен из пластика, крепится легко без лишних отверстий в стене. Продавец предлагает два варианта цвета на ваш выбор. А также у продавца хороший рейтинг 4,8 из 5.

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US $12.81 - 14.77

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Формы для льда

Силиконовые формочки для кубиков льда станут хорошим решением для приготовления прохладных напитков в жаркое лето. Продавец предлагает данные формы с крышкой, что очень удобно при использовании. Силиконовая форма помещает 300-350 миллилитров воды, лед легко выдавливается, специально для этого дно сделано более тонким. Купив данную формочку, вы можете замораживать не только лед, но различные соки и делать ваши напитки не только прохладными, но красивыми.

US $3.98

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Подушка для путешествий

Если вы любите много путешествовать, и чтобы длительные переезды были в радость, тогда вам идеально подойдет надувная подушка. Данная подушка изготовлена из прочного качественного материала. Подушка легкая и удобная для переноски. Подушка имеет эргономичный дизайн, а также при использовании, возможно, отрегулировать размер подушки.

US $2.34 - 7.17

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Кроссовки

Лето в самом разгаре, а поэтому лишняя пара кроссовок не помешает. Кроссовки имеют верх из дышащего материала, а подошва изготовлена из прочного и плотного материала. Данная модель кроссовок предлагается в двух вариантах. Продавец предлагает таблицу с размерами, по которой вы подберете нужный вам размер. Кроссовки отлично сочетают в себе цену и качество.

US $28.88

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