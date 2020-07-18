Беспроводная колонка

Эта беспроводная колонка поддерживает Bluetooth 5,0. Данная модель динамика водонепроницаемая. Динамик отлично подойдет для дома и улицы. Мини-динамик имеет чистый громкий и сбалансированный звук. В данном товаре отлично сочетается цена и качество товара. Динамик приходит в качественной упаковке имеется футляр и зарядный кабель в комплекте.



US $14.02

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Электронный дверной замок

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Для безопасности вашего дома хочу предложить вам сенсорный дверной замок. Данная модель замка имеет возможность открытия при помощи специального ключа, а также при помощи смартфона или кода доступа. Продавец предлагает три варианта цвета на ваш выбор. Данный вариант замка отлично подойдет для офиса и других целей. Замок собирает все статистику по открытию и закрытию двери.

US $105.98 - 167.65

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Камера видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения стали уже практически неотъемлемой частью дома или офиса. Данная модель видеокамеры снимает видео с разрешением 1080P и имеется функция ночной съемки. Камера имеет одностороннюю голосовую связь и поддерживает передачу видеосигнала по Wi-Fi. Камера, обнаружив движение, сразу сообщит вам на электронную почту или смартфон. Установив нужное приложение на смартфон, вы будите всегда держать ваш дом под контролем.

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US $15.99 - 34.84

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Защитное покрытие для плиты

Для сохранения кухонной плиты чистой существует специальное покрытие. Защитное покрытие изготовлено из стекловолокна со специальной поверхностью, которая легко моется и может использоваться повторно. Продавец предлагает три варианта цветовой гаммы, которые идеально подойдут к вашему дизайну кухни. Защитное покрытие просто и легко устанавливается, а также легко чистится.

US $1.23 - 3.37

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Увеличитель экрана

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Данный увеличитель для экрана является хорошим решением для просмотра фильмов со смартфона. Изготовлен увеличитель из качественного пластика. Увеличитель для экрана имеет диагональ в 12 дюймов, может работать как от сети, так и от батареек, В устройстве имеется микрофон и динамик. Данный товар станет хорошим подарком для ваших родителей и является универсальным.

US $12.77

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Складная лопата

Складная лопата станет хорошим решением для активного отдыха, садоводства и туризма. Лопата четыре в одном изготовлена из прочной стали, вес изделия составляет 400 грамм, а длина ручки 40 сантиметров. Лопата легкая и универсальная. Товар упакован в специальный чехол, что очень удобно для любителей туризма. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества товара.

US $1.57

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Устройство для запечатывания пакетов

Устройство для запечатывания идеально подойдет для домашнего использования. Изготовлен товар из экологически чистого пластика и имеет европейский сертификат соответствия. Мини машинка проста в эксплуатации, работает от батареек. С упаковочной машинкой вы можете сохранить продукты дольше.

US $1.90

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