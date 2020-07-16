Регулируемые пряжки

Это комплект из пяти регулируемых пряжек, которые закрепляются на шнурках любой обуви. При помощи данных изделий можно быстро завязать обувь. Пряжки изготовлены из надежных материалов. Для фиксации шнурков необходимо одновременно нажать на две кнопки расположенных друг напротив друга, затянуть шнурки, затем кнопки отпускаются, и шнурки надежно фиксируются.

US $1.89 Набор 5 шт.

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Светодиодные лампы

Светодиодные современные лампы станут хорошим решение для освещения вашей гостиной, кухни и других помещений в доме. Продавец предлагает классические цвета изделия белый и черный. Светильник изготовлен из высококачественного материала и имеет европейский сертификат качества. Дизайн разработан так, что свет равномерно распределяется по всему помещению. Светильник прост в установке и эксплуатации.

US $34.87 - 74.40

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Дозатор жидкого мыла

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Фирма Baseus которая зарекомендовала себя качественными и недорогими товарами предлагает дозатор для жидкого мыла. Данная модель дозатора изготовлена в виде пингвина и имеет наклон на 45 градусов. Дозатор работает от четырех батареек, и имеет функции вспенивания. Данный дозатор отлично подойдет для ванной комнаты, кухни и всегда будет радовать ваш глаз своим уникальным дизайном.

US $18.07 - 18.87

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Регулятор температуры

Данная модель регулятора температуры является интересным решением для контроля температуры в вашем доме. Регулятор поддерживает заданный диапазон температуры и влажности, он автоматически включит или выключит подключенные к нему устройства, к примеру, теплый пол или система отопления. Товар был заказан более 6000 раз и имеет большое количество положительных отзывов.

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US $18.99 - 26.59

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Рюкзак Xiaomi

Рюкзак от фирмы Xiaomi станет хорошим решением для летнего отдыха. Рюкзак изготовлен из качественного материала нейлона. Данная модель имеет мягкую удобную спинку, а также одно большое отделение внутри и небольшой карман снаружи. Данная модель рюкзака маленькая и компактная, отличный вариант для любителей минимализма.

US $4.94 - 6.90

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Магнитный кабель

Магнитный кабель для зарядки ваших гаджетов имеет гибкий и эластичный шнур. Продавец предлагает два варианта длины шнура 1 и 2 метра, также имеются различные цветовые решения. При заказе, возможно, выбрать тот разъем, который подойдет к вашему смартфону или другому устройству. В данном товаре хорошо сочетается цены и качество.

US $0.58 - 1.95

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Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик станет хорошим решением для сохранности ваших продуктов, особенно в летний период времени. В комплект входят 10 упаковочных пакетов, а при необходимости вы можете дополнительно заказать упаковку у данного продавца. Товар прост в эксплуатации и стал очень популярным в наше время, его заказали более 3000 раз и все отзывы преимущественно положительные.

US $29.24 - 32.50

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Ножи для нарезки фруктов

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Любите не просто вкусно покушать, но оригинально украсить стол фруктами, тогда данные ножи то, что нужно. При помощи данных изделий моно оригинально нарезать различные фрукты и ягоды не прилагая много усилий и не тратя много времени. Изделия изготовлены из специальной пищевой нержавеющей стали. US $4.23 - 12.28

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