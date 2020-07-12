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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, мужской кошелек и многое другое

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Беспроводные наушники

Сегодня хочу начать свою подборку с недорогих, но стильных наушников. Данная модель наушников использует самую передовую технологию Bluetooth 5,0 и обеспечивает качественный стереозвук без потери сигнала. Наушники имеют кейс, на котором показывает оставшийся заряд батареи, что очень удобно. Наушники отлично подходят для работы в офисе и могут использоваться во время телефонных разговоров.

US $6.29 - 8.57

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Держатель для смартфона

Это роскошный металлический держатель для смартфона с возможностью вращения на 360 градусов. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений на ваш вкус. Держатель прост и удобен в эксплуатации. При заказе пяти штук продавец предлагает дополнительную скидку. 

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US $1.55

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Мужской кошелек

Кошелек являются одним из важных мужских аксессуаров. Данная модель кошелька из натуральной кожи. В продаже имеются кошельки трех цветов. Кошелек легкий на вес и имеет большое количество различных отделений, имеется отделение для визиток, кредитных карт и многого другого. Продавец имеет хороший рейтинг, который составляет 4,8 из 5. Кошелек очень компактный и удобный.

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Внешний аккумулятор

Портативный внешний аккумулятор от фирмы ТОРК на 20000 мАч станет хорошим решение для зарядки ваших гаджетов когда вы находитесь в походе или путешествии. Внешний аккумулятор имеет функцию быстрой зарядки. Для удобства на устройстве имеется три выхода, включая USB Type-C. В продаже имеется большой выбор цветовых решений, а также есть возможность доставки со склада в РФ.

US $15.29 - 23.39

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Швабра для мытья полов

Швабра для мытья полов с распылителем облегчит вашу уборку по дому. Ручка в швабре поворачивается на 360 градусов, что очень удобно при уборке в труднодоступных местах. Насадки на швабре из микрофибры, что также облегчает уборку. Швабра удобная и проста в эксплуатации. Данную модель изделия было заказано более 5000 раз.

US $12.04 - 23.82

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Индикатор напряжения

Данный товар для мужчин, которые все делают своими руками. Индикатор является незаменимым прибором, когда вы занимаетесь электрическими работами по дому. Индикатор напряжения поможет вам быстро и без проблем определить есть напряжения в данной розетке, выключателе или в других электрических узлах. Для работы индикаторы требуется две батарейки типа ААА, Также стоит отметить, что индикатор работает по бесконтактному принципу и полностью безопасен.  

US $4.99 - 8.99

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Массажер для шеи 

В завершении сегодняшней подборки хочу предложить вам массажер для шеи. Данная модель работает от электрического тока, стимулируя мышцы шеи. Массажер имеет шесть режимов использования. Применять устройство можно не более 10-20 минут. Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию. Данный массажер был заказан более 13000 раз и покупатели оставили много положительных отзывов.  

US $8.23

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