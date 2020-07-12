Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, мужской кошелек и многое другое
Беспроводные наушники
Сегодня хочу начать свою подборку с недорогих, но стильных наушников. Данная модель наушников использует самую передовую технологию Bluetooth 5,0 и обеспечивает качественный стереозвук без потери сигнала. Наушники имеют кейс, на котором показывает оставшийся заряд батареи, что очень удобно. Наушники отлично подходят для работы в офисе и могут использоваться во время телефонных разговоров.
US $6.29 - 8.57
Держатель для смартфона
Это роскошный металлический держатель для смартфона с возможностью вращения на 360 градусов. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений на ваш вкус. Держатель прост и удобен в эксплуатации. При заказе пяти штук продавец предлагает дополнительную скидку.
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US $1.55
Мужской кошелек
Кошелек являются одним из важных мужских аксессуаров. Данная модель кошелька из натуральной кожи. В продаже имеются кошельки трех цветов. Кошелек легкий на вес и имеет большое количество различных отделений, имеется отделение для визиток, кредитных карт и многого другого. Продавец имеет хороший рейтинг, который составляет 4,8 из 5. Кошелек очень компактный и удобный.
US $10.00 - 11.19
Внешний аккумулятор
Портативный внешний аккумулятор от фирмы ТОРК на 20000 мАч станет хорошим решение для зарядки ваших гаджетов когда вы находитесь в походе или путешествии. Внешний аккумулятор имеет функцию быстрой зарядки. Для удобства на устройстве имеется три выхода, включая USB Type-C. В продаже имеется большой выбор цветовых решений, а также есть возможность доставки со склада в РФ.
US $15.29 - 23.39
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Швабра для мытья полов
Швабра для мытья полов с распылителем облегчит вашу уборку по дому. Ручка в швабре поворачивается на 360 градусов, что очень удобно при уборке в труднодоступных местах. Насадки на швабре из микрофибры, что также облегчает уборку. Швабра удобная и проста в эксплуатации. Данную модель изделия было заказано более 5000 раз.
US $12.04 - 23.82
Индикатор напряжения
Данный товар для мужчин, которые все делают своими руками. Индикатор является незаменимым прибором, когда вы занимаетесь электрическими работами по дому. Индикатор напряжения поможет вам быстро и без проблем определить есть напряжения в данной розетке, выключателе или в других электрических узлах. Для работы индикаторы требуется две батарейки типа ААА, Также стоит отметить, что индикатор работает по бесконтактному принципу и полностью безопасен.
US $4.99 - 8.99
Массажер для шеи
В завершении сегодняшней подборки хочу предложить вам массажер для шеи. Данная модель работает от электрического тока, стимулируя мышцы шеи. Массажер имеет шесть режимов использования. Применять устройство можно не более 10-20 минут. Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию. Данный массажер был заказан более 13000 раз и покупатели оставили много положительных отзывов.
US $8.23
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