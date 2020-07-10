Автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-холодильник, декоративная подсветка для фар и многое другое
Карманная игрушка
Данная игрушка изготовлена из сверхпрочного титанового сплава, она имеет вес, который составляет 106 грамм. Также стоит отметить, что изделие хорошо помещается в ладонь и имеет продолговатую форму с габаритами 75х18 миллиметров. Очень стильная и иногда полезная игрушка, которая можно хранить в кармане или бардачке автомобиля.
US $200.41
Чехлы на сидения автомобиля
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Данная модель чехлов является универсальной и совместима со всеми типами сидений. В товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец предлагает несколько вариантов цветов на ваш выбор. Чехлы изготовлены из качественного материала, имеется поролоновая прослойка толщиной 3 мл. Чехлы очень удобные в использовании и стирке.
US $13.99 - 27.99
Декоративная подсветка для фар
Хочу предложить вам декоративную подсветку для фар в стиле «глаза ангела». Данная подсветка состоит из кольцевого светильника со светодиодами белого цвета свечения. Данная модель водонепроницаемая и изготовлена из прочных качественных материалов. В продаже имеются кольца диаметром от 60 до 120 миллиметров. Такая подсветка может украсить любой автомобиль.
US $5.68 - 8.81
Солнцезащитные очки
Фирма ROCKBROS предлагает поляризационные мужские солнцезащитные очки в спортивном стиле. Данная модель очков идеально подойдет для вождения авто или езды на велосипеде и другом транспорте. В комплект с очками также входят футляр для очков с салфеткой, сменные стекла разных цветов, веревка для ношения очков на шее, а также спортивный футляр для очков. Очки изготовлены по швейцарские технологии, из термопластичного материала, который используется в дорогих моделях очков. Очки очень гибкие, прочные и легкие.
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US $12.47 - 13.71
Автомобильный держатель для смартфона
Автомобильный держатель для смартфона является универсальным и подойдет для большинства моделей. Данная модель держателя изготовлена из качественного пластика, а фиксирующий механизм изготовлен из алюминиевого сплава. Держатель прост в эксплуатации, крепится на торпеду автомобиля при помощи специальной вакуумной присоски. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара. Товар был заказан более 5600 раз.
US $3.69 - 4.62
Мини-холодильник для авто
Хотите, чтобы у вас всегда были холодные напитки в авто, тогда мини холодильник то, что нужно. Данная модель холодильника рассчитана на 0,5 литра. Мини-холодильник работает от прикуривателя, и имеет мощность в 8W. Продавец предлагает два варианта цвета на ваш выбор. Холодильник не занимает много места, прост в использовании, работает без шума.
US $23.14
Светодиодный проектор для автомобиля
Для создания более уютной обстановки в автомобиле, хочу предложить вам светильник, которые придает подобие звездного неба. Светильник имеет высокую яркость и низкое энергопотребление. Устройство простое в установке и эксплуатации, имеет USB разъем и работает от напряжения 5V с мощностью. Продавец предлагает три цвета свечения на ваш выбор. Данный светильник можно использовать не только в автомобиле, но и дома, а также в других помещениях.
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US $1.48 - 4.33
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