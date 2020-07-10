Карманная игрушка

Данная игрушка изготовлена из сверхпрочного титанового сплава, она имеет вес, который составляет 106 грамм. Также стоит отметить, что изделие хорошо помещается в ладонь и имеет продолговатую форму с габаритами 75х18 миллиметров. Очень стильная и иногда полезная игрушка, которая можно хранить в кармане или бардачке автомобиля.

US $200.41

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Чехлы на сидения автомобиля

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Данная модель чехлов является универсальной и совместима со всеми типами сидений. В товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец предлагает несколько вариантов цветов на ваш выбор. Чехлы изготовлены из качественного материала, имеется поролоновая прослойка толщиной 3 мл. Чехлы очень удобные в использовании и стирке.

US $13.99 - 27.99

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Декоративная подсветка для фар

Хочу предложить вам декоративную подсветку для фар в стиле «глаза ангела». Данная подсветка состоит из кольцевого светильника со светодиодами белого цвета свечения. Данная модель водонепроницаемая и изготовлена из прочных качественных материалов. В продаже имеются кольца диаметром от 60 до 120 миллиметров. Такая подсветка может украсить любой автомобиль.

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US $5.68 - 8.81

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Солнцезащитные очки

Фирма ROCKBROS предлагает поляризационные мужские солнцезащитные очки в спортивном стиле. Данная модель очков идеально подойдет для вождения авто или езды на велосипеде и другом транспорте. В комплект с очками также входят футляр для очков с салфеткой, сменные стекла разных цветов, веревка для ношения очков на шее, а также спортивный футляр для очков. Очки изготовлены по швейцарские технологии, из термопластичного материала, который используется в дорогих моделях очков. Очки очень гибкие, прочные и легкие.

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US $12.47 - 13.71

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Автомобильный держатель для смартфона

Автомобильный держатель для смартфона является универсальным и подойдет для большинства моделей. Данная модель держателя изготовлена из качественного пластика, а фиксирующий механизм изготовлен из алюминиевого сплава. Держатель прост в эксплуатации, крепится на торпеду автомобиля при помощи специальной вакуумной присоски. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара. Товар был заказан более 5600 раз.

US $3.69 - 4.62

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Мини-холодильник для авто

Хотите, чтобы у вас всегда были холодные напитки в авто, тогда мини холодильник то, что нужно. Данная модель холодильника рассчитана на 0,5 литра. Мини-холодильник работает от прикуривателя, и имеет мощность в 8W. Продавец предлагает два варианта цвета на ваш выбор. Холодильник не занимает много места, прост в использовании, работает без шума.

US $23.14

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Светодиодный проектор для автомобиля

Для создания более уютной обстановки в автомобиле, хочу предложить вам светильник, которые придает подобие звездного неба. Светильник имеет высокую яркость и низкое энергопотребление. Устройство простое в установке и эксплуатации, имеет USB разъем и работает от напряжения 5V с мощностью. Продавец предлагает три цвета свечения на ваш выбор. Данный светильник можно использовать не только в автомобиле, но и дома, а также в других помещениях.

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US $1.48 - 4.33

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