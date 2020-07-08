Штопор для бутылок

Хочу предложить вам уникальный штопор для бутылок с вином. Данная модель штопора автоматическая, работает от аккумуляторных батареек. Штопор очень удобный для использования, имеет оригинальный внешний вид. Товар изготовлен из алюминиевого сплава и имеет европейский сертификат соответствия.

US $12.97 - 13.61

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Женские солнцезащитные очки

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Фирма KINGSEVEN предлагает женские солнцезащитные очки. Данная модель очков с градиентными поляризационными стеклами. Очки очень лёгкие, и имеют 100% защиты от ультрафиолета, а также имеют антибликовое покрытие. В комплекте жёсткий и мягкий чехлы и тряпочка для стекол. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений на ваш выбор.

US $11.40

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Надувной диван

Едите отдыхать на море, природу тогда вам нужен надувной диван. Надувной диван занимает очень мало места, быстро надувается, очень удобный как для купания на воде, так и для отдыха на суше. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара. Продавец имеет отличный рейтинг 4,8 из 5.

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US $14.23

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Тренажер для тела

Хотите легко и без больших усилий привести себя в форму, тогда данная модель тренажера поможет вам тонизировать, подтянуть и поддержать бедра и ягодицы. Тренажер прост в использовании, просто одеваете и включаете. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Тренажер был заказан более 22000 раз, и имеет большое количество положительных отзывов от покупателей.

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US $5.37 - 12.14

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Женские босоножки

Открытые женские босоножки на квадратном каблучке, станут хорошим решением для лета. Продавец предлагает все размеры от 34 до 43, имеется таблица размеров, по которой вы можете выбрать свой размер, также имеется три варианта цвета на ваш выбор. Босоножки изготовлены из натуральной кожи, они очень легкие и практичные.

US $15.51 - 20.21

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Мини-вентилятор

Этот вентилятор для шеи станет хорошим решением для лета, и особенно поездок в душном транспорте. Вентилятор изготовлен из качественного пластика, продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. В комплекте идет вентилятор и Micro USB кабель для зарядки. Вентилятор имеет три вращающиеся лопасти, работает только на охлаждение. На товар оформлено более 4000 заказов.

US $8.36

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