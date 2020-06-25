Увлажнитель воздуха

Данная модель увлажнителя маленькая и очень аккуратная, рассчитана на 300 миллилитров воды. У продавца имеется два варианта корпусов из светлого и темного дерево. Работает от любого USB кабеля, который подключен к блоку питания. Данную модель можно использовать для небольшой комнаты или как ароматизатор воздуха. При работе увлажнитель меняет цвета подсветки и это придает помещению уютную атмосферу.

US $8.95 - 11.99

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Маркер для подводки швов

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Хочу предложить вам маркер для затирки швов на плитке, а также им можно подкрашивать царапины на машине. Маркер прост в использовании. Продавец предлагает большой ассортимент цветовой гаммы. Данный товар пользуется спросом у покупателей и был заказан более 5300 раз.

US $2.36

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Женские босоножки

Женские босоножки на плоской подошве, очень мягкие и удобные. Данная модель босоножек отличное решение на каждый день. Продавец предлагает большой выбор размеров, а также имеется таблица, по которой вы можете выбрать нужный вам размер. В продаже имеется четыре цвета на ваш выбор.

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US $8.79 - 10.83

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Велосипедный фонарь

Для любителей велосипедной езды, хочу предложить велосипедный фонарь. Данная модель фонаря имеет мощный встроенный аккумулятор, на вид устройство маленькое и изысканное. Фонарь изготовлен из алюминиевого сплава, заряжается от USB, имеется кронштейн с возможностью вращения на 360 градусов. Данная модель светильника водонепроницаемая. Также в товаре хорошо сочетается цена и качество. Товар был заказан более 4700 раз.



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US $12.99 - 24.99

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Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки имеют металлическую оправу. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Это классические поляризованные солнцезащитные очки с прочными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой.

US $8.98

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Камера видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения стали очень популярными в наше время. Они являются хорошим охранником вашего дома, и вы всегда можете знать, что на данный момент происходит в вашем доме. Данная модель видеокамеры имеет функцию ночного видения и двухстороннюю аудио связь. Продавец предлагает камеры, которые снимают с разрешением 720p и 1080p. При обнаружении движений, камера может отправить тревожный сигнал на смартфон и начнет записывать видео на встроенную карту памяти.

US $15.03 - 35.87

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Плоскогубцы

Плоскогубцы многофункциональный инструмент для выполнения различных задач. У данного продавца есть три модели на ваш выбор, которые специализированные под разные задачи. Инструмент прост и очень удобен в пользовании, он имеет качественные рукоятки. Товар имеет много положительных отзывов у покупателей.

US $7.93 - 25.57

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