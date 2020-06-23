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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная зарядка, потолочный светильник и многое другое

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Беспроводная зарядка

Это новая беспроводная зарядка от компании Baseus, она стремительно набирает популярность среди покупателей, поскольку имеет стильный и современный внешний вид, а также обладает зарядной мощностью в 15 W. У продавца есть очень интересные модели с прозрачным корпусом, а также в черном и белом цветах.

US $12.99 - 16.59

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Светодиодные бабочки

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Если вы захотели, украсит двор, помещение к празднику тогда вам, возможно, вам нужны светодиодные бабочки. Бабочки заряжаются от дневного света и загораются при наступлении темноты. Товар изготовлен из высококачественного материала, и имеют водонепроницаемый корпус. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $9.56 - 11.65

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Зарядное устройство

Хочу предложить вам зарядное устройство от фирмы Baseus, которая зарекомендовала себя отличными качественными товарами. Данная модель зарядного устройства имеет мощность 65 W и три USB порта, два из которых Type-C и один стандартный. Товар был заказан более 2300 раз и имеет положительные отзывы у покупателей. Отличный вариант для одновременной зарядки нескольких устройств.

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US $37.99 - 38.99

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Потолочный светильник

Светодиодный светильник является современным решением для освещения гостиной, кухни, спальни и других помещений. Данная модель светильника может освещать помещение от 5 до 15 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется на потолок, имеется пульт дистанционного управления. Продавец предлагает светильники мощностью от 36 до 72 W.

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US $42.56 - 123.71

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Беспроводные наушники

Данная модель наушников хорошо сочетает в себе низкую цену, достойное качество и стильный внешний вид.  Кейс для наушников имеет светодиодный дисплей, что очень удобно при зарядке. Наушники имеют чистый звук, заряд держат хорошо и на одном заряде работают около 3 часов. Продавец отправляет товар в качественной упаковке. На данную модель наушников более 41000 продаж.

US $12.03

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Мужские часы

Фирма T-WINNER предлагает вашему вниманию элегантные мужские часы. Данная модель часов имеет прозрачный корпус под которым можно увидать часовой механизм. Механизм данных часов оснащен автоматической заводкой, которая работает при ходьбе. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Часы могут стать хорошим подарком. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус.

US $19.79

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Ирригатор для полости рта

Предлагаю вашему вниманию стоматологический ирригатор для полости рта, который удаляет зубной налет и грязь между зубами и под линией десен. Этот ирригатор также идеально подходит для тех, у кого есть брикеты или имплантаты. В набор входят три разные насадки и емкость для воды объемом 300 мл. Ирригатор обеспечивает простой, и эффективный способ поддерживать здоровье зубов и десен в домашних условиях.

US $29.67 - 36.03

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Чехлы для сидений

Данная модель чехлов для сидения является универсальной. Изготовлены чехлы из качественного материала, имеют прослойку из поролона. У продавца имеется большой ассортимент цветовых решений, которые подойдут именно для вашего авто. Товар не дорогой, но качественный и имеет много положительных отзывов у покупателей.

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US $14.08 - 28.17

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fantazer
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Ну там в 10 4 места у интел одно у амд, одно у китайцев, одно у японцев. Остальные ибм т е интел занимает 40 процентов топа 10 и 20% в первой пятерки!!! Лексагон поленился скринить дальше 4 для срача
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Roditch
11:22
Тизер GTA 6 от энтузиаста понравился фанатам
Alex TOPMAN
11:16
При чём, водопроводное - лучше своё на даче из скважины, где вода с примерно 5 гр. С, а не квартирную воду, которая у всех поди ещё и по счётчику. ;)
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