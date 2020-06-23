Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная зарядка, потолочный светильник и многое другое
Беспроводная зарядка
Это новая беспроводная зарядка от компании Baseus, она стремительно набирает популярность среди покупателей, поскольку имеет стильный и современный внешний вид, а также обладает зарядной мощностью в 15 W. У продавца есть очень интересные модели с прозрачным корпусом, а также в черном и белом цветах.
US $12.99 - 16.59
Светодиодные бабочки
US $9.56 - 11.65
Зарядное устройство
Хочу предложить вам зарядное устройство от фирмы Baseus, которая зарекомендовала себя отличными качественными товарами. Данная модель зарядного устройства имеет мощность 65 W и три USB порта, два из которых Type-C и один стандартный. Товар был заказан более 2300 раз и имеет положительные отзывы у покупателей. Отличный вариант для одновременной зарядки нескольких устройств.
реклама
US $37.99 - 38.99
Потолочный светильник
Светодиодный светильник является современным решением для освещения гостиной, кухни, спальни и других помещений. Данная модель светильника может освещать помещение от 5 до 15 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется на потолок, имеется пульт дистанционного управления. Продавец предлагает светильники мощностью от 36 до 72 W.
рекламаUS $42.56 - 123.71
Беспроводные наушники
Данная модель наушников хорошо сочетает в себе низкую цену, достойное качество и стильный внешний вид. Кейс для наушников имеет светодиодный дисплей, что очень удобно при зарядке. Наушники имеют чистый звук, заряд держат хорошо и на одном заряде работают около 3 часов. Продавец отправляет товар в качественной упаковке. На данную модель наушников более 41000 продаж.
US $12.03
Мужские часы
Фирма T-WINNER предлагает вашему вниманию элегантные мужские часы. Данная модель часов имеет прозрачный корпус под которым можно увидать часовой механизм. Механизм данных часов оснащен автоматической заводкой, которая работает при ходьбе. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Часы могут стать хорошим подарком. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус.
US $19.79
Ирригатор для полости рта
Предлагаю вашему вниманию стоматологический ирригатор для полости рта, который удаляет зубной налет и грязь между зубами и под линией десен. Этот ирригатор также идеально подходит для тех, у кого есть брикеты или имплантаты. В набор входят три разные насадки и емкость для воды объемом 300 мл. Ирригатор обеспечивает простой, и эффективный способ поддерживать здоровье зубов и десен в домашних условиях.
US $29.67 - 36.03
Чехлы для сидений
Данная модель чехлов для сидения является универсальной. Изготовлены чехлы из качественного материала, имеют прослойку из поролона. У продавца имеется большой ассортимент цветовых решений, которые подойдут именно для вашего авто. Товар не дорогой, но качественный и имеет много положительных отзывов у покупателей.
реклама
US $14.08 - 28.17
Смотрите также:
рекламаЧасы со скидками до 91%
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила