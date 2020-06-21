Охлаждение для оперативной памяти

Этот продавец предлагает к приобретению радиаторы для охлаждения оперативной памяти в ПК. Радиаторы можно заказать от одного до четырех штук в одном лоте. Изделие изготовлена из алюминия, он хорошо рассеивает тепло, а на верхней части радиатора установлена светодиодная подсветка, которая сможет украсить любой компьютер.

US $7.92 - 29.52

Перейти в магазин

Карабин-спичка

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Данный брелок изготовлен в виде карабина в нем имеется специальный изгиб для открытия бутылок, но основная его функция это многоразовая спичка. Работает это следующим образом, в специальном отсеке изделия, расположена своего рода спичка, которая герметично закручивается в отсеке, при извлечении спички оно поджигается об корпус изделия. Таким образов вы всегда можете оставаться с возможностью разжечь костер или использовать устройство в других целях.

US $7.67

Перейти в магазин

Внешний корпус для накопителей

Это устройство предназначено для 2.5 дюймовых HDD и SSD накопителей памяти. Благодаря простой и удобной конструкции в устройство можно легко и быстро установить любой накопитель памяти. А при заказе можно выбрать устройство с различными интерфейсами для подключения к компьютеру. На этот товар оформлено много заказа и большинство людей очень довольны товаром.

реклама

US $9.19 - 23.16

Перейти в магазин

Спальный мешок

Сейчас лето время поездок на природу и отдых. Так что возможно вас заинтересует данный спальный мешок. Спальник продается в трех цветах, а также у продавца имеются спальники для разных сезонов. Отличаются они степенью утепления, а также соответственно и весом. Спальный мешок комплектуется удобным чехлом. US $21.62 - 31.40

Перейти в магазин

Светодиодный фонарик

Данный фонарь изготовлен в прочном и надежном алюминиевом корпусе. На выбор устройство может комплектоваться одним из двух светодиодов, которые отличаются яркостью свечения. Также в зависимости от выбранного вами светодиода, фонарик комплектуется аккумулятором 18650 или 26650. В комплекте можно приобрести различные зарядные устройства, а также бокс для хранения и транспортировки.

реклама

US $10.42 - 22.04

Перейти в магазин

Аккумулятор

У этого продавца можно приобрести аккумуляторную батарею типа крона, которая будет заряжаться от стандартного Micro USB кабеля. Электроемкость батареи составляет 500 мАч, при этом выходной ток 9 В. Заказ можно укомплектовать от одной до шести батарей, а также можно заказать зарядный кабель для одновременной зарядки четырех батарей.

US $3.32 - 25.60

Перейти в магазин

Коврик для занятий йогой

И последним товаром в данной подборке является коврик для занятий йогой. Коврик имеет габаритные размеры, которые составляют 183х61 сантиметров. Коврик изготовлен из надежного материала, а в комплекте имеется сумка для ношения и хранения коврика. На заказ оформлено более 21000 заказов.

US $18.23

Перейти в магазин





Смотрите также:

Летняя распродажа, товары со скидкой до 50%

реклама