Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: коврик для занятий йогой, карабин-спичка и многое другое
Охлаждение для оперативной памяти
Этот продавец предлагает к приобретению радиаторы для охлаждения оперативной памяти в ПК. Радиаторы можно заказать от одного до четырех штук в одном лоте. Изделие изготовлена из алюминия, он хорошо рассеивает тепло, а на верхней части радиатора установлена светодиодная подсветка, которая сможет украсить любой компьютер.
US $7.92 - 29.52
Карабин-спичка
US $7.67
Внешний корпус для накопителей
Это устройство предназначено для 2.5 дюймовых HDD и SSD накопителей памяти. Благодаря простой и удобной конструкции в устройство можно легко и быстро установить любой накопитель памяти. А при заказе можно выбрать устройство с различными интерфейсами для подключения к компьютеру. На этот товар оформлено много заказа и большинство людей очень довольны товаром.
рекламаUS $9.19 - 23.16
Спальный мешок
Сейчас лето время поездок на природу и отдых. Так что возможно вас заинтересует данный спальный мешок. Спальник продается в трех цветах, а также у продавца имеются спальники для разных сезонов. Отличаются они степенью утепления, а также соответственно и весом. Спальный мешок комплектуется удобным чехлом. US $21.62 - 31.40
Светодиодный фонарик
Данный фонарь изготовлен в прочном и надежном алюминиевом корпусе. На выбор устройство может комплектоваться одним из двух светодиодов, которые отличаются яркостью свечения. Также в зависимости от выбранного вами светодиода, фонарик комплектуется аккумулятором 18650 или 26650. В комплекте можно приобрести различные зарядные устройства, а также бокс для хранения и транспортировки.
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US $10.42 - 22.04
Аккумулятор
У этого продавца можно приобрести аккумуляторную батарею типа крона, которая будет заряжаться от стандартного Micro USB кабеля. Электроемкость батареи составляет 500 мАч, при этом выходной ток 9 В. Заказ можно укомплектовать от одной до шести батарей, а также можно заказать зарядный кабель для одновременной зарядки четырех батарей.
US $3.32 - 25.60
Коврик для занятий йогой
И последним товаром в данной подборке является коврик для занятий йогой. Коврик имеет габаритные размеры, которые составляют 183х61 сантиметров. Коврик изготовлен из надежного материала, а в комплекте имеется сумка для ношения и хранения коврика. На заказ оформлено более 21000 заказов.
US $18.23
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