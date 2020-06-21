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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: коврик для занятий йогой, карабин-спичка и многое другое

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Охлаждение для оперативной памяти

Этот продавец предлагает к приобретению радиаторы для охлаждения оперативной памяти в ПК. Радиаторы можно заказать от одного до четырех штук в одном лоте. Изделие изготовлена из алюминия, он хорошо рассеивает тепло, а на верхней части радиатора установлена светодиодная подсветка, которая сможет украсить любой компьютер.

US $7.92 - 29.52

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Карабин-спичка

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Данный брелок изготовлен в виде карабина в нем имеется специальный изгиб для открытия бутылок, но основная его функция это многоразовая спичка. Работает это следующим образом, в специальном отсеке изделия, расположена своего рода спичка, которая герметично закручивается в отсеке, при извлечении спички оно поджигается об корпус изделия. Таким образов вы всегда можете оставаться с возможностью разжечь костер или использовать устройство в других целях.   

US $7.67

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Внешний корпус для накопителей

Это устройство предназначено для 2.5 дюймовых HDD и SSD накопителей памяти. Благодаря простой и удобной конструкции в устройство можно легко и быстро установить любой накопитель памяти. А при заказе можно выбрать устройство с различными интерфейсами для подключения к компьютеру. На этот товар оформлено много заказа и большинство людей очень довольны товаром.

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US $9.19 - 23.16

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Спальный мешок

Сейчас лето время поездок на природу и отдых. Так что возможно вас заинтересует данный спальный мешок. Спальник продается в трех цветах, а также у продавца имеются спальники для разных сезонов. Отличаются они степенью утепления, а также соответственно и весом. Спальный мешок комплектуется удобным чехлом. US $21.62 - 31.40

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Светодиодный фонарик

Данный фонарь изготовлен в прочном и надежном алюминиевом корпусе. На выбор устройство может комплектоваться одним из двух светодиодов, которые отличаются яркостью свечения. Также в зависимости от выбранного вами светодиода, фонарик комплектуется аккумулятором 18650 или 26650. В комплекте можно приобрести различные зарядные устройства, а также бокс для хранения и транспортировки.  

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US $10.42 - 22.04

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Аккумулятор

У этого продавца можно приобрести аккумуляторную батарею типа крона, которая будет заряжаться от стандартного Micro USB кабеля. Электроемкость батареи составляет 500 мАч, при этом выходной ток 9 В. Заказ можно укомплектовать от одной до шести батарей, а также можно заказать зарядный кабель для одновременной зарядки четырех батарей.

US $3.32 - 25.60

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Коврик для занятий йогой

И последним товаром в данной подборке является коврик для занятий йогой. Коврик имеет габаритные размеры, которые составляют 183х61 сантиметров. Коврик изготовлен из надежного материала, а в комплекте имеется сумка для ношения и хранения коврика. На заказ оформлено более 21000 заказов.  

US $18.23

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