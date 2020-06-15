Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: бинокль, чехол на диван и многое другое
Бинокль
Данная модель бинокля компактная, складная, поэтому отлично подойдет для путешествий Бинокль имеет защитное покрытие, диаметр окуляров составляет 13 миллиметра, диаметр объектива 23 миллиметра. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $9.75
Чехол на диван
US $14.95 - 26.23
Автомобильный держатель для телефона
Данная модель держателя представлена в виде двух магнитов. Первый магнит крепится на дефлектор воздуховода, а второй размещается под чехол смартфона, таким образом можно легко, быстро и надежно закрепить любой смартфон на торпеде автомобиля. Держатель изготовлен качественно, а его конструкция максимально надежная.
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US $4.76
Солнцезащитные очки
Фирма KINGSEVEN предлагает солнцезащитные очки. Очки с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. Продавец отправляет товар в качественной упаковке, а также можно выбрать цвет линз. В комплект входят очки, платочек для протирания и тканевый чехол, и еще один чехол на замке.
рекламаUS $8.58
Мини-проектор
Хотите смотреть фильмы дома, тогда вам нужен данный проектор. Данная модель имеет яркость лампы в 2800 Люменов, что позволяет сделать изображение более реалистическим и ярким. Проектор воспроизводит картинку с разрешением 1280х720 пикселей. Проектор работает на базе Android, имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth. Система охлаждения обеспечивает полную защиту проектора от перегрева, и он может работать очень долго без выключения.
US $71.64 - 115.99
Беспроводные наушники
Данная модель наушников очень популярна и изготовлена из качественных материалов с применением современных технологий. Наушники имеют удобные кнопки, при помощи которых можно управляет переключением песен и отвечать на звонки. Покупатели хорошо отзываются о товаре и оформили уже более 1700 заказов.
US $32.34
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