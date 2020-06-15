Бинокль

Данная модель бинокля компактная, складная, поэтому отлично подойдет для путешествий Бинокль имеет защитное покрытие, диаметр окуляров составляет 13 миллиметра, диаметр объектива 23 миллиметра. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $9.75

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Чехол на диван

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Хочу предложить вашему вниманию чехол на диван. Чехол защитит вашу мебель от внешнего воздействия и надолго сохранит его привлекательный вид. Данная модель изготовлена из качественной ткани. Продавец предлагает большой выбор расцветок и размеров. Чехол удобен в использовании и прост в чистке. Товар имеет положительные отзывы у покупателей.

US $14.95 - 26.23

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Автомобильный держатель для телефона

Данная модель держателя представлена в виде двух магнитов. Первый магнит крепится на дефлектор воздуховода, а второй размещается под чехол смартфона, таким образом можно легко, быстро и надежно закрепить любой смартфон на торпеде автомобиля. Держатель изготовлен качественно, а его конструкция максимально надежная.

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US $4.76

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Солнцезащитные очки

Фирма KINGSEVEN предлагает солнцезащитные очки. Очки с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. Продавец отправляет товар в качественной упаковке, а также можно выбрать цвет линз. В комплект входят очки, платочек для протирания и тканевый чехол, и еще один чехол на замке.

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US $8.58

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Мини-проектор

Хотите смотреть фильмы дома, тогда вам нужен данный проектор. Данная модель имеет яркость лампы в 2800 Люменов, что позволяет сделать изображение более реалистическим и ярким. Проектор воспроизводит картинку с разрешением 1280х720 пикселей. Проектор работает на базе Android, имеет встроенный Wi-Fi и Bluetooth. Система охлаждения обеспечивает полную защиту проектора от перегрева, и он может работать очень долго без выключения.

US $71.64 - 115.99

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Беспроводные наушники

Данная модель наушников очень популярна и изготовлена из качественных материалов с применением современных технологий. Наушники имеют удобные кнопки, при помощи которых можно управляет переключением песен и отвечать на звонки. Покупатели хорошо отзываются о товаре и оформили уже более 1700 заказов.

US $32.34

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