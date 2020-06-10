Плоскогубцы

У данного продавца можно приобрести несколько вариантов плоскогубцев и кусачек. Инструмент изготовляется из специальной стали, которая предназначена исключительно для профессионально инструмента, что значительно продлит срок службы. Также стоит сказать, что инструмент оснащен удобными нескользящими рукоятками. На странице с товаров имеется полная техническая характеристика, а оставили много положительных отзывов о товаре и о продавце.

US $9.27 - 13.45

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Внешний аккумулятор

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Данное устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 10000 мАч электроёмкости. Для удобства на устройстве имеется цифровой дисплей и три разъема для зарядки. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, а у продавца есть несколько моделей, которые незначительно отличаются. А в целом все модели были проданы более 5800 раз.

US $10.34 - 13.03

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Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик поможет сохранить еду свежей на гораздо большее время, чем при любом другом способе упаковке. Благодаря отсутствию воздуха еде не портится длительное время даже без холодильника и такой способ упаковки еды отличной подойдет походов или выездных мероприятий на природу. Сменные пакеты для упаковки всегда можно докупить отдельно в любом необходимом вам количестве.

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US $29.24 - 32.50

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Аккумуляторы

У данного продавца можно приобрести надежные и проверенные аккумуляторы типа АА и ААА. Также в комплекте можно приобрести удобное зарядное устройство на четыре аккумулятора. При зарядке на зарядном блоке отображается вся необходимая информация на специальном дисплее. В подарок к аккумуляторам продавец прикладывает удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки аккумуляторов.

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US $5.68 - 23.99

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Кухонные весы

Данные весы имеют поверхность из нержавеющей стали, что очень удобно и практично, а также цифровой дисплей для отображения результатов взвешивания. Продавец оформил более 1000 заказов на данную модель, а покупатели оставили много положительных отзывов и сохранили рейтинг продавца на уровне 4,9 из 5 баллов. Максимальная масса взвешивания составляет 5000 грамм.

US $8.84

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Лента для гидроизоляции ванной

Это прозрачная лента, которой можно перекрыть швы между ванной и кафелем. Лента фиксируется надежно таким образом, что не пропускает воду. По желанию можно заказать разную длину ленты от 1 до 5 метров. А благодаря прозрачности ленту можно использовать в ванной с любым дизайном.

US $0.01 - 7.28

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Кроссовки Xiaomi Mijia

Это продуманные и удобные кроссовки от компании Xiaomi, на данный товар покупатели оформили уже более 3000 заказов. Сейчас у продавца есть три цветовых решения, а также различные размеры. Для выбора правильного размера желательно замерять размер стельки своей обуви, и выбрать размер у продавца по специально приложенной таблице.



US $38.07

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