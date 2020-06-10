Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вакуумный упаковщик, внешний аккумулятор и многое другое
Плоскогубцы
У данного продавца можно приобрести несколько вариантов плоскогубцев и кусачек. Инструмент изготовляется из специальной стали, которая предназначена исключительно для профессионально инструмента, что значительно продлит срок службы. Также стоит сказать, что инструмент оснащен удобными нескользящими рукоятками. На странице с товаров имеется полная техническая характеристика, а оставили много положительных отзывов о товаре и о продавце.
US $9.27 - 13.45
Внешний аккумулятор
US $10.34 - 13.03
Вакуумный упаковщик
Вакуумный упаковщик поможет сохранить еду свежей на гораздо большее время, чем при любом другом способе упаковке. Благодаря отсутствию воздуха еде не портится длительное время даже без холодильника и такой способ упаковки еды отличной подойдет походов или выездных мероприятий на природу. Сменные пакеты для упаковки всегда можно докупить отдельно в любом необходимом вам количестве.
реклама
US $29.24 - 32.50
Аккумуляторы
У данного продавца можно приобрести надежные и проверенные аккумуляторы типа АА и ААА. Также в комплекте можно приобрести удобное зарядное устройство на четыре аккумулятора. При зарядке на зарядном блоке отображается вся необходимая информация на специальном дисплее. В подарок к аккумуляторам продавец прикладывает удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки аккумуляторов.
рекламаUS $5.68 - 23.99
Кухонные весы
Данные весы имеют поверхность из нержавеющей стали, что очень удобно и практично, а также цифровой дисплей для отображения результатов взвешивания. Продавец оформил более 1000 заказов на данную модель, а покупатели оставили много положительных отзывов и сохранили рейтинг продавца на уровне 4,9 из 5 баллов. Максимальная масса взвешивания составляет 5000 грамм.
US $8.84
Лента для гидроизоляции ванной
Это прозрачная лента, которой можно перекрыть швы между ванной и кафелем. Лента фиксируется надежно таким образом, что не пропускает воду. По желанию можно заказать разную длину ленты от 1 до 5 метров. А благодаря прозрачности ленту можно использовать в ванной с любым дизайном.
US $0.01 - 7.28
Кроссовки Xiaomi Mijia
Это продуманные и удобные кроссовки от компании Xiaomi, на данный товар покупатели оформили уже более 3000 заказов. Сейчас у продавца есть три цветовых решения, а также различные размеры. Для выбора правильного размера желательно замерять размер стельки своей обуви, и выбрать размер у продавца по специально приложенной таблице.
US $38.07
реклама
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила