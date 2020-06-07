Подборка автотоваров с AliExpress, о которых вы могли не знать: светодиодные лампы для фар, автомобильный освежитель воздуха и многое другое
Светодиодные лампы для фар
Освещение дорожного пути в ночное время очень важная и нужная функция автомобиля. Светодиодные лампы от фирмы BraveWay это очень красивое решение для вашего авто. Работают от 12В и имеют мощность в 80W. Товар имеет положительные отзывы у покупателей. У продавца два цвета радиатора на ваш выбор, серебряный и фиолетовый.
US $14.84 - 18.70
Светодиодные лампы
US $21.61 - 25.98
Чехлы для автомобильных сидений
Фирма HLFNTF предлагает высококачественный льняные, универсальный чехлы для автомобильных сидений. А данный продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. В комплект входит кожаная автомобильная подушка. Это невероятно качественные и удобные чехлы, единственный минус которых это цена.
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US $147.00
Датчики давления
Данные датчики являются хорошей находкой для тех, кто заботится о своей безопасности и автомобиле. Правильное давление в шинах автомобиля может улучшить топливную экономичность, увеличить срок службы шин, увеличить безопасность на дороге. В комплекте с датчиками имеется ЖК-дисплей, который отображает давление и температуру в шинах, предупреждение о низком или высоком давлении.
рекламаUS $25.88 - 31.28
Автомобильный освежитель воздуха
Фирма Baseus предлагает автомобильный освежитель воздуха. Данная модель многофункциональная она подойдет не только для авто, но и для ванной комнаты, шкафа или для других локаций. Освежитель маленький и изящный на вид, запах натуральный и ароматный. Модель изготовлена из экологически чистых материалов.
US $8.35
Видеорегистратор
Данная модель регистратора изготовлена в виде зеркала заднего вида и имеет 4,3 дюймовый дисплей. Устройство подходит для всех транспортных средств. Язык интерфейса можно выбрать на нужном вам, в том числе имеется и русский язык. Также дополнительно можно приобрести камеру заднего вида.
US $19.32 - 54.99
Авто держатель для очков
Для тех, кто любит комфорт и порядок фирма Baseus, которая зарекомендовала себя отличными и качественными товарами предлагает автомобильный держатель для очков. Данная модель маленькая и очень удобная, легко крепится. Изготовлен товар из качественных материалов.
US $4.99
Солнцезащитные очки
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Данные очки защитят вас от солнечных лучей в дневное время суток, а также станут хорошей защитой от различных бликов ночью. Линзы в очках фото хромовые, что делает вождение намного проще, особенно в переменчивую погоду. В комплект входит жесткий чехол, салфетка для протирания и карта для проверки поляризации. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.
US $17.61
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