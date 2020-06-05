Внешний аккумулятор

Хочу предложить вам мини внешний аккумулятор с зеркальным покрытием и цифровым дисплеем. Данное устройство имеет функцию быстрой зарядки и подходит для любых гаджетов, электроемкость данного устройства по заявлению продавца составляет 12000 мАч. Кроме того, покупателям предоставляется выбор из четырех вариантов цветового оформления.

US $6.78

Перейти в магазин

Электробритва

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Фирма TINTON LIFE предлагает мужскую электрическую бритву. Электробритва имеет водонепроницаемый корпус, стильный дизайн. Данная модель бритвы, быстро перезаряжается и имеет три вращающихся головки. Модель предназначена для влажного бритья с пеной, а также для сухого бритья. Товар имеет большое количество положительных отзывов у покупателей.

US $14.31 - 19.61

Перейти в магазин

Чехол на руль

Хочу предложить вашему вниманию чехол на руль из искусственной кожи. Это отличный тюнинг для руля. Помимо декоративной функции чехол защитит покрытие руля, утолщает руль, снижает проскальзывание рук при вождении. Чехол добавит комфорта и стиля вашему авто. Изделие имеет хорошее соотношение цены и качества товара.

реклама

US $11.69

Перейти в магазин

Кухонный набор из дерева

Для тех, кто любит все качественное, хочу предложить тайский кухонный набор. Набор изготовлен из натурального дерева, имеет легкий вес. Красивый дизайн с длинными ручками, что очень удобно в использовании. Набор безопасен в использовании на горячей поверхности. Набор может стать хорошим подарком.

реклама

US $5.69 - 26.99

Перейти в магазин

Обувь для плаванья

Едите отдыхать на море тогда вам нужно купить обувь для плавания. Данная модель очень удобная, и быстро сохнет. В наличии имеются все размеры от 28 до 46, продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. Товар был заказан более 15000 раз и имеет 6800 отзывов. Эта обувь станет хорошей защитой ваших ног на любом пляже.

US $7.70 - 10.25

Перейти в магазин

Очки для плавания

Профессиональные очки для плавания с заглушки для ушей, станут хорошим решением для плавания в бассейне или в любом водоеме. Очки изготовлены из качественного материала, ширина линз 4,5 см. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара. Очки были заказаны почти 4000 раз.

US $3.69

Перейти в магазин

Мужские шорты

И в заключение сегодняшней подборки хочу предложить мужские шорты. Данная модель шорт идеально подойдет, как для тренировок, так и для плавания. Шорты сшиты качественно все швы ровные, материал быстросохнущий, имеется внутренний карман куда всегда можно положить мобильный телефон. Продавец предлагает таблицу размеров по которой вы можете выбрать нужный вам размер.

US $10.99

Перейти в магазин





реклама

Смотрите также:

Товары для рыбалки со скидкой до 50%