Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: профессиональные плоскогубцы, форма для заморозки мороженого и многое другое
Профессиональные плоскогубцы
У данного продавца можно приобрести надежные и продуманные профессиональные плоскогубцы. Продавец предлагает несколько моделей, которые незначительно отличаются друг от друга и предназначены для немного разных задач. К примеру, на одной из моделей есть специальные ножи для зачистки изоляции. На товар оформлено уже более 2000 заказов.
US $13.74 - 14.84
Игровой коврик для мышки
US $4.49 - 13.11
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
В наше время фитнес-браслеты набирают популярность. Данная модель браслета имеет большой цветной дисплей под защитой закаленного стекла. Также браслет может следить за вашим сном и сердцебиением, показывать уведомления со смартфона и мягко будить при помощи вибрации. Вы можете видеть на браслете, кто вам звонит и сбрасывать звонок, если это необходимо. А огромное количество расцветок ремешка позволяет выбрать оформление по вашему вкусу.
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US $23.13 - 87.66
Автомобильный держатель для смартфона
Фирма Essager предлагает автомобильный держатель для смартфона, который крепится на вентиляционное отверстие. Держатель удобный и идеально подойдет к любому смартфону. Данный товар имеет хорошее соотношение цены и качества и был заказан более 4700 раз.
рекламаUS $3.99 - 4.99
Форма для заморозки мороженого
Для тех, то сам любит делать мороженое или замороженный сок, хочу предложить следующие формы. Формы изготовлены из пищевого силикона. Формы гибкие в использовании и безопасные для вашего организма. Продавец предлагает большой ассортимент цветовой гаммы на ваш выбор. Мороженное сделанное своими руками порадует как детей, так и взрослых.
US $4.13
Светодиодный ночник
Светодиодный ночник с датчиком движения станет хорошим решением для прихожей, кухонного шкафа, шкаф-купе. Светильник имеет USB зарядку, а продавец предлагает различную длину светильника от 20 до 50 сантиметров. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество товара.
US $4.86 - 14.23
Паровой утюг
Фирма ANIMORE предлагает портативный паровой утюг для одежды, который подходит для любых видов ткани. Данная модель имеет пять режимов термостата, объём водяного резервуара составляет 0,8 литра, мощность устройства 1200 Вт. Компактна модель, которая подходит для дома и путешествий. С таким утюжком вы всегда будите выглядеть элегантно.
US $29.80 - 40.00
Декоративный светильник для сада
Оригинальный светильник для сада добавит тепла вашему двору. Яркость освещения составляет около 2 L, этого может быть недостаточно ярко, однако декоративную функцию светильник полностью выполняет. Встроенные солнечные панели будут автоматически заряжать светильник в течение дня, чтобы радовать вас ночью. Светильник изготовлен из качественного пластика.
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US $7.68 - 30.72
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