Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: налобный фонарик, мини-проектор и многое другое
Кабель для зарядки телефона
Сегодня начну свою подборку с кабеля для зарядки телефона со светящейся оплеткой. Продавец предлагает длину кабеля в 1 метр, что очень удобно при зарядке. Магнит держится очень крепко, при заказе можно выбрать разъемы, которые подойдут ко всем популярным моделям смартфонов. Продавец также предлагает большой выбор подсветки кабеля.
US $0.82 - 2.47
Налобный фонарик
US $7.59 - 20.99
Автомобильное зарядное устройство
Хочу предложить вам автомобильное зарядное устройство от фирмы ROCK. Данная модель со светодиодным дисплеем, имеет два USB выхода, что очень удобно при зарядке. Это универсальная быстрая зарядка для любых гаджетов, общей мощностью в 27 W.Товар имеет европейский сертификат качества.
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US $2.73 - 4.10
Мужские солнцезащитные очки
Мужские солнцезащитные очки имеют квадратную форму, металлическую оправу. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Это классические поляризованные солнцезащитные очки с прочными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. Данный товар имеет больше тысячи положительных отзывов у покупателей и был заказан более 5000 раз.
рекламаUS $7.57 - 8.43
Мини-проектор
Даная модель мини-проектора имеет яркость в 2200 люменов. Проектор имеет современный дизайн и эксклюзивную систему вентиляции, которая предотвращает, перегрев проектора и уменьшает уровень шума, что позволяет наслаждаться просмотром фильмов. Линзы с высоким коэффициентом пропускания, что улучшает воспроизводимую картинку, цвет и яркость можно настроить по своему желанию.
US $55.63 - 79.37
Женские босоножки
Женские босоножки на плоской подошве станут хорошим решением для лета на повседневную ходьбу. Продавец предлагает четыре цвета на выбор и имеется таблица размеров по которой вы выберете нужный вам размер. Босоножки очень удобные и комфортные они изготовлены из надежного материала.
US $11.99 - 13.37
Термокружка
Вышли на прогулку и хотите выпить чашечку своего домашнего кофе или чая, тогда вам нужна термокружки. Данная модель термокружки имеет оригинальный внешний вид, долго сохраняет тепло вашего кофе. Изготовлена чашка из нержавеющей стали, товар соответствует стандартам качества.
US $7.40 - 12.05
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