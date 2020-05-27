Беспроводные наушники

Данная модель беспроводных наушников имеет эргономичный дизайн и идеально подходит для ушного канала, такая модель не вылетает и их удобно носить на спортивной тренировке. Данная модель имеет светодиодный экран, на котором отображается уровень заряда батареи, что очень удобно при зарядке. Наушники имеют чистый и хороший звук. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $23.99 - 26.99

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Щетка для мытья окон

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Щетка с магнитами быстро и эффективно очистит ваши окна, и вы получите в два раза больше результата, а потратите меньше усилий. Данный товар может использоваться для раздвижных систем, душевых экранов, зеркал всех стеклянных поверхностей. Товар приходит в хорошей качественной упаковке и запасными деталями, а также комплектом из десяти сменных тряпочек.

US $6.77 - 33.82

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Точилка для ножей

Точилка для ножей имеет безопасную конструкцию, легко чистится и компактна для хранения. Станина, зажимы и резьбовые стержни изготовлены из качественной нержавеющей стали. Данный товар пользуется большим спросом и был заказан более 4900 раз, а продавец имеет хорошие отзывы покупателей. Также у продавца, возможно, заказать дополнительный комплект сменных точилок и камней.

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US $20.50 - 21.20

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Чехол для наушников Apple Airpods

Хочу предложить вам оригинальный чехол для наушников с портативным кольцом для ключей. Данная модель идеально подойдет для тех, кто любит изящный и красивые изделия, а также станет хорошим подарком для близкого человека. В продаже большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус.

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US $1.55 - 2.08

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Светодиодный светильник для улицы

Данная модель светильника оснащена датчиками движения и дополнительным датчиком освещения. Светильник предназначен для уличного использования. Устройство имеет водонепроницаемый, термостойкий, корпус из алюминия. Данный товар имеет европейский сертификат соответствия. Легко и просто устанавливается.

US $13.17 - 22.99

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Лампа для уничтожения комаров

Скоро лето время отдыха, тепла и время комаров. Поэтому хочу, подготовить вас, и предлагаю лампу, которая защитит вас от комаров. Данная лампа для уничтожения комаров имеет оригинальный внешний вид. Лампа рассчитана на площадь от 20 до 50 квадратных метров, имеет функцию поворота на 360 градусов. Пока вы спите, лампа будет оберегать вас от комаров.

US $11.53 - 36.63

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Машинка для стрижки волос

Машинка для стрижки волос с устройством, которое регулирует длину стрижки от 0,7 до 21 мм. Машинка проста в использовании с ней сможет справиться даже самый не опытный парикмахер. Данная модель имеет две скорости стрижки. Машинка имеет низкий уровень шума и функция быстрой зарядки.

US $16.48

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