Беспроводная компьютерная мышь

Беспроводная компьютерная мышь отлично подойдет как для домашнего пользования, так и для офиса. Данная модель имеет яркую красивую подсветку, три режима включения, также имеется функция спящего режима. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $8.69

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Хочу предложить вашему вниманию небольшой внешний аккумулятор, который поместится у вас на ладони. Его габариты составляют 100х74х23 миллиметров. Для удобства на устройстве имеется цифровой дисплей и два порта для зарядки. Аккумулятор можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется номинальные 12000 мАч электроемкости.

US $5.59

Перейти в магазин

Игровая клавиатура

Данная модель игровой клавиатуры имеет информативную светодиодную подсветку клавиш, что придает изделию солидный внешний вид. Клавиатура приятная на ощущения и при работе имитирует механическое нажатие клавиш. Клавиатуру можно заказать на разных языках, в том числе и русском. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

реклама

US $8.86 - 17.95

Перейти в магазин

Электрическая мельница для специй

Вашему вниманию предлагаю новейшую электрическую мельницу, при помощи, которой вы сможете измельчить любые специи, в том числе и каменную соль. Корпус мельницы выполнен из нержавеющей стали, что защитит устройство от коррозии и деформации, а также увеличит срок службы. Мельница не требует дополнительного ухода, достаточно протирать после каждого использования влажной салфеткой. Мельница продается набором из двух штук.



US $18.25 набор 2 шт.

реклама

Светодиодная насадка на кран

Насадка на кран станет хорошим решением для кухни или ванной комнаты. Данная насадка не требует дополнительного источника питания. В насадке имеются встроенные светодиоды, которые работают за счет протока воды через устройство. Товар является экологически чистым и энергосберегающим.

US $2.31 - 3.29

Перейти в магазин

Угловая шлифовальная машинка

Угловая шлифовальная машинка имеет надежный двигатель с максимальными оборотами на уровне 10500. Изделие имеет прочный и надежный корпус. Мощность УШМ составляет 1050 W, что довольно много для подобных устройств. Устройство проверенно многими покупателями, а также имеются реальные положительные отзывы о товаре.

US $50.99 - 53.99

Перейти в магазин

Светодиодный светильник

Данная модель светильника подходит для использования в помещении и на открытом воздухе. Светильник водонепроницаемый, материал корпуса алюминиевый. Продавец предлагает два варианта цвета на выбор. Светильник легко и просто устанавливается, и имеет презентабельный внешний вид.

US $11.65 - 16.90

Перейти в магазин





Смотрите также:

реклама