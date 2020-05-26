Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: компьютерная мышь, светодиодная насадка на кран и многое другое
Беспроводная компьютерная мышь
Беспроводная компьютерная мышь отлично подойдет как для домашнего пользования, так и для офиса. Данная модель имеет яркую красивую подсветку, три режима включения, также имеется функция спящего режима. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.
US $8.69
Внешний аккумулятор
US $5.59
Игровая клавиатура
Данная модель игровой клавиатуры имеет информативную светодиодную подсветку клавиш, что придает изделию солидный внешний вид. Клавиатура приятная на ощущения и при работе имитирует механическое нажатие клавиш. Клавиатуру можно заказать на разных языках, в том числе и русском. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.
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US $8.86 - 17.95
Электрическая мельница для специй
Вашему вниманию предлагаю новейшую электрическую мельницу, при помощи, которой вы сможете измельчить любые специи, в том числе и каменную соль. Корпус мельницы выполнен из нержавеющей стали, что защитит устройство от коррозии и деформации, а также увеличит срок службы. Мельница не требует дополнительного ухода, достаточно протирать после каждого использования влажной салфеткой. Мельница продается набором из двух штук.
US $18.25 набор 2 шт.
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Светодиодная насадка на кран
Насадка на кран станет хорошим решением для кухни или ванной комнаты. Данная насадка не требует дополнительного источника питания. В насадке имеются встроенные светодиоды, которые работают за счет протока воды через устройство. Товар является экологически чистым и энергосберегающим.
US $2.31 - 3.29
Угловая шлифовальная машинка
Угловая шлифовальная машинка имеет надежный двигатель с максимальными оборотами на уровне 10500. Изделие имеет прочный и надежный корпус. Мощность УШМ составляет 1050 W, что довольно много для подобных устройств. Устройство проверенно многими покупателями, а также имеются реальные положительные отзывы о товаре.
US $50.99 - 53.99
Светодиодный светильник
Данная модель светильника подходит для использования в помещении и на открытом воздухе. Светильник водонепроницаемый, материал корпуса алюминиевый. Продавец предлагает два варианта цвета на выбор. Светильник легко и просто устанавливается, и имеет презентабельный внешний вид.
US $11.65 - 16.90
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