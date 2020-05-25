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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: шуруповерт, робот-пылесос и многое другое

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Шуруповерт

Вы занимаетесь ремонтом, сами собираете мебель, тогда вам нужна шуруповерт. Инструмент поставляется в различных комплектациях, которые можно выбрать при заказе. Можно выбрать различные транспортировочные кейсы, а также различные сменные биты. Покупатели оформили уже почти 1500 заказов на данный товар и оставили реальные отзывы.  

US $20.86 - 46.87

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Внешний аккумулятор

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Внешний аккумулятор фирмы ROCK предназначенный для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 10000 мАч электроемкости.  Данная модель устройства имеет цифровой дисплей, и три выхода для зарядки. Аккумулятор имеет высокую производительность, функцию быстрой зарядки и красивый внешний вид. Продавец предлагает два варианта цвета элегантный белый и благородный черный.

US $6.99 - 10.99

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Зарядное устройство

Зарядное устройство имеет два порта зарядки и световой индикатор. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей и был заказан более 4000 раз.

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US $2.81 - 3.75

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Лазерный дальномер

Лазерный дальномер специально разработан для точного измерения расстояния. Он поставляется с функцией измерения площади, объема, сложения, вычитания. Продавец предлагает лазерные дальномеры с максимальными приделами измерения от 40 до 120 метров в зависимости от ваших потребностей. Дальномер также может сохранять до тридцати измерительных параметров, что очень удобно при работе.

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US $16.99 - 36.29

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Алмазная картина

Почувствуйте себя художником, купите алмазную картину. Это не готовая картина вы сами должны по номерам собрать алмазы. Работая над картиной, вы учитесь уменьшать стресс, повышается активность мышления, появляется уверенность в себе. Картина приходит в тщательно упакованной пленке. У продавца имеется большой выбор различных картин на ваш выбор.

US $2.95

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Робот пылесос

Предлагаю вашему вниманию робот пылесос. Данная модель пылесоса выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Пылесос имеет два режима всасывания на ваш выбор, четыре режима очистки позволят выбрать тот, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Время работы на одном заряде до 120 минут, а также пылесос имеет функцию автоматического заряда.  

US $138.85

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Женские мокасины

Женские туфли из натуральной кожи с резным узором на плоской подошве станут хорошим решением для повседневной ходьбы. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы, а также таблицу с размерной сеткой, по которой вы можете выбрать нужный вам размер.

US $12.60 - 14.22

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Ivan4el
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чучмек, в очело себе эту мси засунь.
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Это прорыв днища.
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А разве тебе не известно, что чиплетная компоновка греется существенно сильнее процессоров Intel на 14nm? Почему в стоке все не довольны температурами под 90 градусов в стрес-тестах ? Я боюсь представ...
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99$ и 150$ - где вы такие цены на них нашли? Они оба сейчас по одинаковой цене на рынке в ~97$. В тестах не хватает просадок ФПС
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Алексей
12:18
да ты тот ещё сказочник))) помню как перелез с Sempron 754 (8x300 в разоне не какой то сток) на 2x 3600+ Атлона. мощность просто взлетела. хрюха уже умела в ядра.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
sumrack
12:18
буст он всякий бывает, бывает и на все ядра
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
Alex
12:17
дожили до того, что авторы дебилы, их в комментариях постоянно поправляют, потому что пишут полную ахинею, а админом сайта насрать на это.
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
Kopcheniy
12:16
Да там для 4.1 ГГц вполне и 1.15-1.2В должно хватать, просто некоторые материнки для большего буста задирают напругу вплоть до 1.45В, отсюда и дикий нагрев, и потребление выше.
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
t-dirt
12:15
оказывается новость таки тут уже есть.
Новая технология трассировки лучей от NVIDIA – ReSTIR оказалась до 60 раз быстрее всех существующих алгоритмов
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