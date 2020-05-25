Шуруповерт

Вы занимаетесь ремонтом, сами собираете мебель, тогда вам нужна шуруповерт. Инструмент поставляется в различных комплектациях, которые можно выбрать при заказе. Можно выбрать различные транспортировочные кейсы, а также различные сменные биты. Покупатели оформили уже почти 1500 заказов на данный товар и оставили реальные отзывы.

US $20.86 - 46.87

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Внешний аккумулятор

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Внешний аккумулятор фирмы ROCK предназначенный для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 10000 мАч электроемкости. Данная модель устройства имеет цифровой дисплей, и три выхода для зарядки. Аккумулятор имеет высокую производительность, функцию быстрой зарядки и красивый внешний вид. Продавец предлагает два варианта цвета элегантный белый и благородный черный.

US $6.99 - 10.99

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Зарядное устройство

Зарядное устройство имеет два порта зарядки и световой индикатор. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей и был заказан более 4000 раз.

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US $2.81 - 3.75

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Лазерный дальномер

Лазерный дальномер специально разработан для точного измерения расстояния. Он поставляется с функцией измерения площади, объема, сложения, вычитания. Продавец предлагает лазерные дальномеры с максимальными приделами измерения от 40 до 120 метров в зависимости от ваших потребностей. Дальномер также может сохранять до тридцати измерительных параметров, что очень удобно при работе.

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US $16.99 - 36.29

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Алмазная картина

Почувствуйте себя художником, купите алмазную картину. Это не готовая картина вы сами должны по номерам собрать алмазы. Работая над картиной, вы учитесь уменьшать стресс, повышается активность мышления, появляется уверенность в себе. Картина приходит в тщательно упакованной пленке. У продавца имеется большой выбор различных картин на ваш выбор.

US $2.95

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Робот пылесос

Предлагаю вашему вниманию робот пылесос. Данная модель пылесоса выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Пылесос имеет два режима всасывания на ваш выбор, четыре режима очистки позволят выбрать тот, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Время работы на одном заряде до 120 минут, а также пылесос имеет функцию автоматического заряда.

US $138.85

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Женские мокасины

Женские туфли из натуральной кожи с резным узором на плоской подошве станут хорошим решением для повседневной ходьбы. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы, а также таблицу с размерной сеткой, по которой вы можете выбрать нужный вам размер.

US $12.60 - 14.22

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