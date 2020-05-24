Подборка интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: светодиодные лампы, автомобильный вентилятор и многое другое
Спидометр
Это универсальный спидометр для мотоциклов и мопедов. Он оснащен красивой ненавязчивой подсветкой, а также цифровым дисплеем, на котором дублируются показатели текущей скорости. Также имеется индикатор включения сигналов поворота и фар. Устройство просто надежное, а главное недорогое.
US $11.24 - 14.29
Светодиодные лампы
US $22.99 - 27.63
Чехлы для сидений
Чехлы для сидений станут хорошей защитой для сидений от износа. Данная модель универсальная в ней хорошо сочетаются цена и качество товара. Чехлы удобны в пользовании и стирке. В продаже имеется большой выбор цветовой гаммы. Товар изготовлен из качественного материала и имеет поролоновую прослойку толщиной в 3 миллиметра.
реклама
US $10.59 - 15.89
Автомагнитола
Данная модель автомагнитолы имеет семи дюймовый сенсорный экран, который обеспечит удобство использования, а также позволить просматривать видео. Также автомагнитола поддерживает функции Bluetooth, встроенный микрофон для громкой связи и многое другое. Товар хорошо сочетает в себе цену и качество.
рекламаUS $25.92 - 41.83
Автомобильный вентилятор
Фирма Baseus предлагает вам маленький бесшумный вентилятор с USB проводом для авто. Данная модель вентилятора имеет три скорости, которые переключаются механической кнопкой, также имеется функция поворот на 360 градусов. И как всегда фирма Baseus радует нас хорошим качественным товаром.
US $11.99 - 13.99
Корзина для мусора
Корзина для мелкого мусора имеет оригинальный дизайн, ее емкость составляет 500 миллилитров. Продавец предлагает два варианта цвета на ваш выбор, в комплект входит тридцать мусорных пакетов. Поместить корзину можно в удобном для вас месте в подстаканнике, нише в автомобильной двери, подлокотнике. Изготовлена корзина из качественного алюминиевого сплава.
US $6.53 - 12.80
Солнцезащитные очки
Данная модель представлена известным производителем KINGSEVEN. Линзы изготовлены из надежного и прочного материала. Оправа, в которую помещены линзы, произведена из алюминия, что облегчает общий вес, и делают солнцезащитные очи легкими, комфортными и прочными.
US $11.80
реклама
Смотрите также:
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила