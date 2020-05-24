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Подборка интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: светодиодные лампы, автомобильный вентилятор и многое другое

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Спидометр

Это универсальный спидометр для мотоциклов и мопедов. Он оснащен красивой ненавязчивой подсветкой, а также цифровым дисплеем, на котором дублируются показатели текущей скорости. Также имеется индикатор включения сигналов поворота и фар. Устройство просто надежное, а главное недорогое.   

US $11.24 - 14.29

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Светодиодные лампы

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Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
Фирма Brave Way предлагает комплект светодиодных ламп для автомобиля. Данная модель ламп светит в двух режимах, их можно использовать как для ближнего света, так и для дальнего, или как противотуманные фары. Светодиодные фары являются не только безопасным, но и красивым решением для вашего автомобиля. Пара ламп светит с максимальной яркостью в 16000 люменов.

US $22.99 - 27.63

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Чехлы для сидений

Чехлы для сидений станут хорошей защитой для сидений от износа. Данная модель универсальная в ней хорошо сочетаются цена и качество товара. Чехлы удобны в пользовании и стирке. В продаже имеется большой выбор цветовой гаммы. Товар изготовлен из качественного материала и имеет поролоновую прослойку толщиной в 3 миллиметра.

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US $10.59 - 15.89

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Автомагнитола

Данная модель автомагнитолы имеет семи дюймовый сенсорный экран, который обеспечит удобство использования, а также позволить просматривать видео. Также автомагнитола поддерживает функции Bluetooth, встроенный микрофон для громкой связи и многое другое. Товар хорошо сочетает в себе цену и качество.

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US $25.92 - 41.83

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Автомобильный вентилятор

Фирма Baseus предлагает вам маленький бесшумный вентилятор с USB проводом для авто. Данная модель вентилятора имеет три скорости, которые переключаются механической кнопкой, также имеется функция поворот на 360 градусов. И как всегда фирма Baseus радует нас хорошим качественным товаром.

US $11.99 - 13.99

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Корзина для мусора

Корзина для мелкого мусора имеет оригинальный дизайн, ее емкость составляет 500 миллилитров. Продавец предлагает два варианта цвета на ваш выбор, в комплект входит тридцать мусорных пакетов. Поместить корзину можно в удобном для вас месте в подстаканнике, нише в автомобильной двери, подлокотнике. Изготовлена корзина из качественного алюминиевого сплава.

US $6.53 - 12.80

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Солнцезащитные очки

Данная модель представлена известным производителем KINGSEVEN. Линзы изготовлены из надежного и прочного материала. Оправа, в которую помещены линзы, произведена из алюминия, что облегчает общий вес, и делают солнцезащитные очи легкими, комфортными и прочными.

US $11.80

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