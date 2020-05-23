Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный потолочный светильник, дверной звонок и многое другое
Кабель для зарядки
Данная модель кабеля имеет оригинальную конструкцию с поворотом на 90 градусов, что даст больше удобства при использовании во время зарядки. Товар имеет прочный USB кабель с нейлоновой оплеткой. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Наконечники штекеров сделаны из металла, кабель поддерживает быструю зарядку.
US $3.99 - 8.99
Кроссовки
US $8.63 - 18.01
Светодиодный потолочный светильник
Ультратонкий светодиодный светильник является современным решением для освещения гостиной, кухни, спальни и других помещений. Высокая яркость позволяет освещать помещения от 5 до 30 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется на поверхность, имеется пульт дистанционного управления. При заказе можно выбрать нужную вам мощность.
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US $12.80 - 360.00
Гамак для отдыха
Лето время отпусков и отдыха, а какой отдых без хорошего гамака. Данная модель гамака изготовлена из плотной парусиновой ткани стойкой к изгибам, приятной на ощупь и вид. Товар упакован в мешок того же цвета, что и гамак и его легко носить с собой.
рекламаUS $10.85
Велосипедная сумка
Для любителей велосипедного спорта хочу предложить сумку с местом под смартфон. Сумка очень легкая, удобная, внутри имеется два боковых кармана. Каркас сумки плотный, качество прошивки и липучки хорошие. Смартфон фиксируется с помощью липучек. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $8.39 - 15.59
Конструктор
Ищите подарок на день рождения сыну, или идете в гости, где есть дети, тогда данный набор полицейский участок то, что нужно. Конструктор изготовлен из экологически чистого пластика. Строительные блоки достаточно большие и легко крепятся между собой, что позволит ребенку самостоятельно их собирать, цвета очень яркие. Данная игрушка на долго займет вашего ребенка и отлично будет развивать моторику пальцев.
US $11.72 - 15.06
Дверной звонок
Светодиодный беспроводной дверной звонок идеальное решение для вашего дома. Данная модель звонка имеет 38 мелодий на ваш выбор и трех ступенчатую регулировку громкости. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Звонок и кнопка при нажатии подсвечиваются ярким синим цветом. Звонок работает на расстоянии до 300 метров.
US $6.84 - 14.04
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