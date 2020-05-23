Кабель для зарядки

Данная модель кабеля имеет оригинальную конструкцию с поворотом на 90 градусов, что даст больше удобства при использовании во время зарядки. Товар имеет прочный USB кабель с нейлоновой оплеткой. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Наконечники штекеров сделаны из металла, кабель поддерживает быструю зарядку.

US $3.99 - 8.99

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Кроссовки

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Хочу предложить вам мужские кроссовки, которые идеально подойдут для бега, а также для повседневной ходьбы. Данная модель кроссовок имеет дышащий верх, хорошую плотную подошву. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы, а также имеется размерная сетка, по которой вы можете подобрать необходимый вам размер.

US $8.63 - 18.01

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Светодиодный потолочный светильник

Ультратонкий светодиодный светильник является современным решением для освещения гостиной, кухни, спальни и других помещений. Высокая яркость позволяет освещать помещения от 5 до 30 квадратных метров. Светильник легко и просто монтируется на поверхность, имеется пульт дистанционного управления. При заказе можно выбрать нужную вам мощность.

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US $12.80 - 360.00

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Гамак для отдыха

Лето время отпусков и отдыха, а какой отдых без хорошего гамака. Данная модель гамака изготовлена из плотной парусиновой ткани стойкой к изгибам, приятной на ощупь и вид. Товар упакован в мешок того же цвета, что и гамак и его легко носить с собой.

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US $10.85

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Велосипедная сумка

Для любителей велосипедного спорта хочу предложить сумку с местом под смартфон. Сумка очень легкая, удобная, внутри имеется два боковых кармана. Каркас сумки плотный, качество прошивки и липучки хорошие. Смартфон фиксируется с помощью липучек. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $8.39 - 15.59

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Конструктор

Ищите подарок на день рождения сыну, или идете в гости, где есть дети, тогда данный набор полицейский участок то, что нужно. Конструктор изготовлен из экологически чистого пластика. Строительные блоки достаточно большие и легко крепятся между собой, что позволит ребенку самостоятельно их собирать, цвета очень яркие. Данная игрушка на долго займет вашего ребенка и отлично будет развивать моторику пальцев.

US $11.72 - 15.06

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Дверной звонок

Светодиодный беспроводной дверной звонок идеальное решение для вашего дома. Данная модель звонка имеет 38 мелодий на ваш выбор и трех ступенчатую регулировку громкости. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Звонок и кнопка при нажатии подсвечиваются ярким синим цветом. Звонок работает на расстоянии до 300 метров.

US $6.84 - 14.04

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