Полировочная машинка для автомобиля

Фирма Baseus предлагает вашему вниманию полировальную машинку. Полировальная машинка проста и удобна в работе, имеет современный дизайн и легкий вес, что очень важно в работе. С помощью машинки вы идеально уберете все царапины и отполируете свой автомобиль до блеска. В комплект также входит полироль.

US $14.74

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Уличный светодиодный светильник

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Данная модель светильника предназначена для улицы. Светильник водонепроницаемый, легко и просто устанавливается, термостойкий и прочный, энергосберегающий с алюминиевым корпусом. Товар имеет европейский сертификат соответствия. Продавец предлагает два варианта на ваш выбор с белым цветом и желтым цветом свечения.

US $3.53

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Электрический паяльник

Для тех, кто любит делать все своими руками, хочу предложить паяльник. Данная модель паяльника имеет возможность регулировки температуры от 180 до 500 градусов и небольшой дисплей для отображения заданной температуры. Для удобства в работе имеется специальная подставка, также в комплекте имеются сменные наконечники. Заказ на данный товар оформило уже почти 8000 человек.

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US $10.21 - 13.71

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Штангенциркуль с цифровым дисплеем

Штангенциркуль прост в эксплуатации и многофункционален. Данная модель имеет четкий цифровой дисплей с широким углом обзора. Устройство может измерять как внутренний, так и внешний диаметр различных деталей. Погрешность при измерении составляет не более 0,01 мм. Штангенциркуль изготовлен из нержавеющей стали.

US $4.31 - 12.79

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Зубная щетка

Электрическая зубная щетка Seago лучшая модель в своем классе для всей семьи. Данная модель зубной щетки имеет комплект насадок из высококачественного нейлона, имеется умный таймер, который запрограммирован работать ровно 2 минуты, а также пять различных режимов чистки. В комплект входит зарядное устройство.

US $17.20 - 40.75

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Цифровой таймер

Цифровой таймер можно установить на кухне, и использовать при приготовлении пищи, также на лекции, чтении книг и так далее. Цифровой таймер имеет большой яркий дисплей, два уровня громкости сигнала. Данный гаджет прост и надежен в использовании и имеет удобный приятный корпус.

US $12.39

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Женские шорты

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Женские шорты являются отличным решением для летнего отдыха на пляже, для бега. Продавец предлагает все размеры от S до XL и два цвета на ваш выбор. Шорты хорошего качества все швы ровные и четкие. Данная модель с завышенной талией. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей и был заказан более 1200 раз.

US $5.89 - 6.63

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