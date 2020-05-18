Электронный замок

Фирма TOWODE предлагает замок со сканером отпечатка пальца, ваш отпечаток является ключом к замку. Замок можно открыть всего за одну секунду, и он поддерживает возможность сохранить до десяти отпечатков пальцев. Замок изготовлен из металлического корпуса, который является водонепроницаемым. Данную модель можно использовать на улице, а также он отлично подойдет для офисной мебели.

US $12.41 - 13.31

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Фрезер

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Фрезер является многофункциональным инструментом и имеет мощность в 180 Вт. Фрезер отлично подходит для небольшого ремонта в доме. Комплектуется богатым набором насадок и приспособлений при помощи, которых можно сверлить, резать, шлифовать, полировать. За счет регулируемой скорости вращения можно настраивать работу фрезера нужным образом.

US $21.51 - 45.90

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Беспроводные наушники

Беспроводные наушники стали очень популярными среди покупателей и пользуются большим спросом. Данные наушники имеют чистый сочный звук. Зарядки кейса хватает на долгое время работы. Кейс для наушников предоставлен в виде маленькой коробочки, которую удобно носить в кармане. Данный товар имеет хорошие отзывы у покупателей и был заказан более 4200 раз.

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US $26.40

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Фонарик

Это очень хорошая модель фонарика, которую копило и опробовала много тысяч человек. Фонарик имеет водонепроницаемый корпус, а также линзу при помощи, которой можно фокусировать световой поток. Питается фонарик от съемного аккумулятора типа 18650. В комплекте можно приобрести простое зарядное устройство.

US $4.49 - 14.49

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Кабель для зарядки телефона

Хочу предложить вашему вниманию кабель для зарядки телефона. Продавец предлагает два варианта длины провода на ваш выбор 1 и 1,8 метра, что очень удобно при зарядке. Кабель имеет два разъема, с одной стороны Lightning, а с другой USB Type-C. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $15.91 - 19.99

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Мужские часы

Предлагаю вашему вниманию мужские часы, аксессуар без которого не обойтись настоящему мужчине. В данную модель часов встроен высококачественный механизм автоподзавода, который установлен в водонепроницаемом корпусе. Часы отображают дату на основном циферблате, которые можно настраивать как удобно. Материал браслета нержавеющая сталь. В данном товаре хорошо сочетается цена качество, а также внешний вид.

US $45.99 - 47.99

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Женские босоножки

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Женские босоножки на плоской подошве отличное решение для лета на каждый день. Верх босоножек из натуральной кожи босоножки очень легкие и качественные. Продавец предлагает два цвета на ваш выбор и таблицу с размерной сеткой, по которой вы можете подобрать необходимый вам размер.

US $16.34 - 17.48

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