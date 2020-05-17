Кулер для процессора

Данная модель кулера хорошо сочетает в себе цену и качество товара. Вентилятор со светодиодной подсветкой сделает ваш компьютер более красочным. Скорость вращения лопастей регулируется от 800-2000 оборотов. Для отвода тепла имеется 6 медных трубок и качественный радиатор для рассеивания тепла.

US $38.22

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Подвесные кристаллы

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Это украшения для дома, сада, окна и многих других локаций. Данный товар подойдет тем, кто любит все необычное и красивое. Кристаллы разноцветные и продаются в разных размерах, на солнце кристаллы играют всеми цветами радуги. Поставляется товар в подарочном мешочке с песком, чтобы избежать различных повреждений.

US $4.94

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Зарядное устройство

Хочу предложить вашему вниманию сертифицированное зарядное устройство. Данная модель устройства имеет два USB выхода с общей мощностью в 12 W. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество, товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

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US $2.81 - 3.75

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Машинка для стрижки волос

Машинка для стрижки волос подойдет для всей семьи. Машинка имеет расческу со слайдером, которая регулирует длину стрижки от 0,7 до 21 мм. Машинка имеет две скорости работы, таким образом, с ней сможет справиться даже не опытный парикмахер. Данный товар был заказан более 7000 раз.

US $15.97

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Велосипедный насос

Ручной насос для велосипеда изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава он прочный и долговечный. Насос имеет встроенный шланг с манометром, который позволяет определить давления в шине. Насос легко крепится к велосипеду. В комплект входит шаровая игла, с помощью которой можно накачать футбольный и баскетбольный мячи.

US $13.96 - 20.99

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Бинокль

Собрались на отдых в лес на море и, чтобы не пропустить ни одного красивого момента вам нужен бинокль. Данная модель бинокля компактная, складная, что очень удобно при путешествии. Мини-бинокль имеет мощную оптику, которая увеличивает в 8 раз. Упакован мини-бинокль в компактную сумку для транспортировки и ношения.

US $11.19

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Лосины с высокой талией

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Для занятий спортом или йогой отлично подойдут данные лосины. Данная модель с высокой талией, на эластичной резинке. Лосины изготовлены из спандекса и полиэстера. У продавца имеется таблица размеров, по которой вы можете подобрать свой размер и большой выбор цветовой гаммы.

US $8.70

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