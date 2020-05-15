Power Bank 10000 мАч

Данная модель внешнего аккумулятора очень легкая, удобна в использовании и может одновременно заряжать три гаджета. Для этого в устройстве имеется 10000 мАч электроемкости. Данную модель было заказано более 56000 раз. У продавца имеется два варианта черный и белый.

US $9.05 - 10.84

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Триммер для кустарников

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Чтобы содержать кустарники и газоны в идеальном порядке, вам нужны беспроводные аккумуляторные ножницы. Данная модель имеет комфортную ручку, двойную безопасность при включении. Рабочее лезвие имеет длину в 120 мм, скорость работы двигателя составляет 1100 оборотов в минуту. Ножницы просты в работе, а ваш газон всегда будет выглядеть отлично при наличии такого устройства.

US $29.99 - 34.99

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Светодиодные лампочки

Данная модель лампочек идеально подойдет для парикмахерских или для дома. Лампочки можно заказать от двух до четырнадцати в одной связки. Лампочки можно подключить к любому стандартному зарядному устройству. На проводе имеется небольшой пульт с возможностью регулировки яркости. Данный товар был заказан более 4300 раз и имеет хорошие отзывы у покупателей.

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US $5.91 - 18.23

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Штатив для телефона

Хочу предложить вам мини штатив для телефона. Данная модель может вращаться на 360 градусов, что очень удобно при съемках, а также возможна вертикальная съемка. Мини штатив является универсальным, хорошо держит телефон. В комплект входит штатив пульт управления и батарейка.

US $1.86 - 3.26

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Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки от фирмы KINGSEVEN являются хорошим решением для лета. Данная модель очков с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. Товар приходит в хорошей качественной упаковке с чехлом для очков. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $11.88

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Ультрафиолетовая лампа

Ультрафиолетовая лампа отлично продезинфицирует ваше помещение, как на работе, так и дома. Данный товар имеет европейский сертификат соответствия. Работает лампа от напряжения 220 В. У продавца в продаже лампы мощностью 6 W длиной 235 мм и 8 W длиной 310 мм.

US $4.39 - 8.99

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Потолочный светильник

Светодиодный потолочный светильник станет хорошим решением для освещения вашего дома. Светильник изготовлен из высококачественного материала и является безопасным для человека и окружающей среды. Дизайн разработан так, что свет ложится равномерно по всему помещению. В продаже имеются светильники мощностью от 12 W до 48 W.

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US $6.55 - 44.55

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