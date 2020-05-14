Проектор

Данная модель проектора имеет яркость в 6800 люменов, что позволяет сделать изображение ярче и четче. Проектор имеет современный дизайн и эксклюзивную систему вентиляции, которая предотвращает, перегрев проектора и уменьшает уровень шума, что позволяет наслаждаться просмотром фильмов.

US $209.99 - 257.99

Перейти в магазин

Камера наружного видеонаблюдения

реклама

Камера наружного видеонаблюдения ваш страж в любую погоду, в любое время дня и ночи. Камера имеет функцию ночного видения и позволяет следить за происходящим с любого устройства в режиме реального времени. Изготовлена камера из качественного пластика, и создана так, чтобы служить долго. Данная модель камеры имеет высокое качество съемки с разрешением 1080 P, а угол обзора составляет 110 градусов. Есть доставка со склада в РФ.

US $64.99 - 73.31

Перейти в магазин

Чехол для дивана

Хотите, чтобы ваша мебель по дольше сохранила свой вид, тогда вам нужен чехол для дивана. Чехол изготовлен из эластичной махровой ткани. В продаже имеется большой выбор размеров и цветовой гаммы. Чехол удобен в использовании он одевается на диван за 5 минут, а также прост в чистке. Данный продавец имеет хорошие отзывы у покупателей, а рейтинг продавца составил 4,9 из 5.

реклама

US $6.68 - 40.45

Перейти в магазин

Женский купальник

Скоро лето, время отдыха, а какое лето без моря и нового шикарного купальника. Данная модель раздельного купальника сшита очень качественно имеет ровные швы, нитки не торчат, ткань плотная. У продавца в наличии все размеры от S до XXL. Покупатели высоко оценивают товар и продавца в целом.

US $8.48

Перейти в магазин

Велосипедная фара

Безопасность на дороге очень важна. Для любителей велосипедной езды хочу предложить переднюю фару. Данная модель фары имеет яркость в 800 люменов, встроенный аккумулятор на 4000 мАч, сенсорный водонепроницаемый выключатель питания. При остановке езды на велосипеде более 3 минут велосипедный фонарь автоматически выключается.

US $11.39 - 16.59

Перейти в магазин

Тренировочный пояс

Занимаетесь пробежкой на улице, или в тренировочном зале, возьмите с собой данный пояс он поможет вам в тренировки и укрепления вашего здоровья. Пояс создает эффект благодаря чему токсины и примеси выходят из кожи, при этом мобилизуя жировые клетки. Пояс имеет высокую эластичность и гибко обхватывает вашу талию.

US $10.02 - 12.74

Перейти в магазин

Кабель для телефона

реклама

Хочу предложить вашему вниманию зарядный кабель для телефона с подсветкой. Магнит держится крепко, длина шнура до одного метра, что очень удобно при зарядке. При заказе можно выбрать разъемы, которые подойдут ко всем популярным смартфонам. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество, товар был заказан более 75000 тысяч раз.

US $0.79 - 2.99

Перейти в магазин





реклама

Лучшие скидки за неделю