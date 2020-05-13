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Подборка полезных автотоваров с AliExpress, о которых вы могли не знать: чехлы для сидений, светодиодные лампы и многое другое

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Ryzen 4000 серии в Ситилинке
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Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Светодиодные лампы для фар

Светотехника на машине основа безопасности и удобства на дорогах. Светодиодные лампы от фирмы Brave Way это очень красивое решение для вашего авто. Работают от 12В и имеют мощность в 80W. Товар имеет положительные отзывы у покупателей. У продавца два цвета радиатора на ваш выбор, серебряный и фиолетовый.

US $14.84 - 18.70

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Чехлы для авто

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Чехлы для сидений являются идеальной защитой кресел от износа. Данный комплект универсальный. Чехлы изготовлены из полистирола с прослойкой из поролона толщиной 3 мм. Чехлы удобны в пользовании и стирке. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $14.99 - 29.99

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Пусковое устройство для авто

Пусковое устройство для авто является запасным решением в том случае если сел штатный аккумулятор. Пускатель имеет большую электроемкость в 8000 мАч, а его пусковой ток составляет 800 А. Запускается пускатель при низких температурах до -40 градусов, в работе удобен и практичен. Данный товар был заказан более 3400 раз и имеет положительные отзывы у покупателей.

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US $44.53

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Автомобильный видеорегистратор

Данная модель видеорегистратора имеет камеру 7-и дюймовый дисплей, а также камеру заднего вида, которую можно приобрести по желанию. Видеорегистратор снимает изображение высокого качества, что позволяет определить важные детали. Регистратор автоматически воспроизводить изображение с камеры заднего вида на дисплее при движении назад. В целом устройство практичное и функциональное, а также его можно заказать со склада в РФ.

US $33.14 - 65.38

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Автомобильный компрессор

Хотите быстро и без проблем накачать шины тогда вам нужен данный компрессор. Данная модель компрессора позволяет накачать стандартную автомобильную шину за несколько минут. Компрессор имеет два отделения на своем корпусе для хранения кабеля и шланга. В комплекте имеется три дополнительные насадки и адаптеры, которые делают компрессор универсальным. Также для работы в ночное время имеется светодиодный фонарик. Работает компрессор от прикуривателя.

US $19.26 - 24.49

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Трансмиттер

Фирма KORSEED предлагает универсальное автомобильное зарядное устройство с функцией трансмиттера. Мощность зарядного устройства составляет 3,6 А, и имеет два USB порта работают одновременно, также имеется светодиодный дисплей. А функция трансмиттера легко и быстро сопрягает любой смартфон и стационарную магнитолу. Также можно воспроизводить музыку с любого флеш-накопителя. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Товар был заказан более 3000 раз.

US $9.66

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Автомобильный держатель

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И заключает сегодняшнюю подборку держатель для смартфона. Данная модель крепится на дефлектор вентиляционного отверстия. Держатель удобен и подойдет к любому смартфону. Изделие имеет хорошее соотношение цены и качества, а продавец имеет отличный рейтинг.

US $3.99 - 4.99

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