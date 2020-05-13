Разноцветные светящиеся камни

Хотите сделать свой двор или дачный участок сказочным, купите разноцветные светящиеся камни. Камни изготовлены из смолы с добавлением фотолюминесцентного пигмента, чем больше на них попадает солнце, тем ярче камни светятся в ночное время суток. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы и различное количество камней в одной упаковке.



US $4.68 - 36.00

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Женские летние кроссовки

Хочу предложить вашему вниманию красивые кроссовки, которые станут хорошим решением для лета. Кроссовки очень легкие и качественные. У продавца имеется три варианта цвета и большой выбор размеров. А также имеется размерная сетка, по которой вы можете подобрать необходимый вам размер.

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US $11.90 - 14.90

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Ручная овощерезка

В наше время высоких технологий и новых кухонных гаджетов, ничего лучше нет чем приготовить еду своими руками. Ручная овощерезка измельчит овощи, фрукты, нарежет сыр. Данная модель изготовлена из нержавеющей стали, проста в использовании. В товаре хорошо сочетается цена и качество.

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US $2.99

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Насадка для крана

Насадка для крана идеально подойдет для вашей ванны, кухни. В насадке имеется встроенное светодиодное освещение, которое меняет цвета при смене температуры воды, и работает за счет протока воды через устройство. Насадка не требует дополнительного источника питания. Товар является экологически чистым и энергосберегающим.

US $0.52 - 6.52

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Уличный светодиодный светильник

Данная модель светильника предназначена для улицы. Светильник водонепроницаемый с датчиками движения, и с дополнительным датчиком освещенности. Он легко и просто устанавливается, термостойкий и прочный, энергосберегающий. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $5.88 - 24.42

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Автомобильное зарядное устройство

Фирма BASEUS предлагает автомобильное зарядное устройство со светодиодным дисплеем. Это универсальная быстрая зарядка для любых гаджетов общей мощностью в 45 W. Устройство имеет отличные отзывы у покупателей, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5. А устройство в целом изготовлено качественно и надежно.

US $11.99 - 12.99

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Беспроводные наушники

Данная модель наушников не дорогая и хорошего качества. Наушники имеют оригинальный дизайн и в каждом наушнике по два микрофона с шумоподавлением. Зарядки хватает на шесть часов работы. Наушники подключаются к планшетному ПК, смартфону ноутбуку быстро и без проблем. Звук в наушниках чистый и объемный. Имеется одна кнопка, которая контролирует все аспекты наушников.

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US $9.23 - 16.48

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