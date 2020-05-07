Док-станция Baseus

Любите, чтобы на рабочем столе всегда был идеальный порядок, тогда зарядная станция является товаром для вас. Прежде всего, это устройство очень компактное и красивое, несмотря на возможность подключения большого количества устройств. Товар поставляется с качественным USB кабелем. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $29.99 - 69.99

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Подставка для ноутбука

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Для тех, кто много работает за ноутбуком, хочу предложить специальную подставку. Данная модель подставки имеет возможность регулировки положения и изготовлена из качественного алюминиевого сплава. У продавца имеется три варианта цветов на ваш выбор. Подставка легкая ее можно взять с собой в дорогу, с боку имеется место для телефона, или мышки.

US $23.75

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Гамак для отдыха

Скоро лето время отдыха на даче, а какая дача без хорошего гамака. Хочу предложить вам гамак, который рассчитан на одно человек. Ткань изделия плотная, качественная. В комплекте гамак, сумка для хранения и веревки для крепежа. Данная модель крепится очень легко и быстро. В развернутом виде размер гамака составляет 200х100 см.

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US $14.99 - 21.90

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Солнцезащитные очки

Солнце защитные очки являются одним из аксессуаров, без которых летом не обойтись. Данная модель очков с функцией поляризации. Очки отлично подойдут для езды на машине в солнечный и также в пасмурный день. Товар приходит в качественной упаковке с чехлом для очков. Данный товар был заказан 4700 раз и имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $11.60

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Светодиодная лента

Светодиодная лента создает новые и захватывающие эффекты в интерьере вашего дома, а также идеально подойдет для освещения витрин и прилавков. В комплект входит лента c USB разъемом, пульт управления. При заказе можно выбрать цвет свечения, а также есть возможность заказать ленту в водонепроницаемом корпусе.

US $3.88 - 8.89

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Дверной стопор

Фирма NAIERDI предлагает стопор для двери. Данный товар стильный и имеет матовый металлический корпус, в котором имеется небольшой магнит для фиксации двери. Крепится просто с помощью 4 шурупов, а также можно прикрепить на двухсторонний скотч. У продавца есть несколько вариантов цветовой гаммы на ваш выбор.

US $3.34

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Зарядное устройство

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Хочу предложить вам сертифицированное зарядное устройство от фирмы Baseus. Данная модель зарядного устройства имеет три USB выхода с общей мощностью в 60 W. Это универсальная быстра зарядка для любого смартфона или других устройств. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $24.50

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